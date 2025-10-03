Máximos en Bolsa, ¿exuberancia irracional?

Clara Alba Viernes, 3 de octubre 2025, 09:05 Comenta Compartir

Este texto corresponde a la newsletter 'Ajuste de cuentas' donde hablamos de dinero sin tapujos, abordando pequeños hábitos del presente que nos ayudarán a hacer más fuerte, financieramente hablando, a nuestro 'yo futuro'.

«Exuberancia irracional». Son las famosas palabras con las que el expresidente de la Reserva Federal (Fed), Alan Greenspan, definió en 1996 la subida que por entonces acumulaba el mercado americano. El tiempo y los datos de evolución de las Bolsas evidencian que Greenspan no acertó del todo en sus alertas, ya que a pesar de bruscos momentos de caídas -que ojalá no se repitan- como la crisis de las puntocom, el derrumbe de Lehman Brothers o la pandemia, hoy el S&P 500 (el principal indicador de Wall Street) se mueve en 6.685 puntos, frente a los 700 de aquel momento de advertencias. Ahora, el actual presidente de la Fed, Jerome Powell, ha empezado a lanzar alarmas similares, al asegurar que los precios de las acciones están «bastante sobrevalorados».

Pero, ¿cuánto hay de verdad en estas afirmaciones? ¿Ha llegado el momento de apretar el botón de venta y recoger beneficios en nuestras inversiones en Bolsa? Al fin y al cabo, Wall Street sigue en máximos y en Europa, la Bolsa española lidera con una espectacular revalorización del 34% este año, que sigue al 15% que ya subió el anterior. El Ibex-35 (el principal indicador del mercado nacional) se mueve en el entorno de los 15.500 puntos.

A la mayoría de ustedes, quizá, esta cifra no les dirá nada. Pero para hacerse una idea de su importancia, simplemente señalar que el máximo histórico oficial del selectivo son los 15.945 puntos que alcanzó el 8 de noviembre de 2007. ¿Eso quiere decir que está cara la Bolsa española? Depende. Y de muchos factores. El primero, los fundamentales de las empresas cotizadas. Es decir, los indicadores que sirven para medir la salud de su negocio, como el beneficio, el endeudamiento, los ingresos, el flujo de caja, etc.

Para el inversor de a pie puede resultar tedioso seguir estos parámetros en el tiempo. Pero hay otros dos a los que sí se puede echar un vistazo de vez en cuando para detectar señales de riesgo en los mercados, explicados de forma sencilla.

PER

El Price Earning Ratio (relación entre precio y beneficio) es uno de los ratios más seguidos por el mercado, pues viene a indicar el número de veces que una acción recoge los beneficios de una empresa. Su cálculo es sencillo y consiste en dividir el precio de la acción y el beneficio neto entre el número de acciones en el mercado. El resultado indica el número de años que serían necesarios para que un inversor recupere su inversión. Cuanto más alto sea el PER, peor, pues más se estaría pagando por el beneficio generado por la empresa en cuestión. En resumen, cuanto más bajo, mejor. Por norma general, un PER entre 0 y 10 indica que la acción está infravalorada y, por tanto, tiene potencial de subida. Por encima de 20, ha llegado el momento de vender.

Valor en libros

A grandes rasgos, indica lo que valen los activos de una compañía, sumando todos sus bienes (desde maquinaria a inmuebles pasando por patentes, por ejemplo) y restando sus deudas. Eso, dividido entre el número de acciones, da como resultado el precio al que debería cotizar la empresa si está bien valorada.

En términos generales, si la diferencia es superior a 1, indica que la firma cotiza por encima de su valor contable. Es decir, el mercado considera que sus activos valen más de lo que reflejan los libros, por lo que la empresa estaría sobrevalorada. Si es inferior a 1, puede implicar varios escenarios: que el mercado considere que lo que dicen los libros no refleja bien la realidad de la empresa, o que crea que la misma está infravalorada y, por tanto, tiene potencial de subida. Lo ideal es que la ratio se mueva en torno a 1, lo que indica que la compañía cotiza a un precio aproximado a su valor contable.

Lo cierto es que hay muchos otros factores que influyen en la valoración de las acciones, pero estos dos parámetros son un buen comienzo para hacerse una idea de cómo están nuestras inversiones. En el caso del Ibex-35, con datos de cierre del pasado miércoles, solo cinco compañías cotizan con un PER por encima de 20 veces (Rovi, Merlin, ACS, Amadeus y Acerinox). Pero por valor en libros, solo otros cinco lo hacen por debajo de 1, con lo que, en estos términos, el conjunto de las cotizadas españolas sí presentarían cierta sobrevaloración.

