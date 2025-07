La luz azul de Endesa conquista el parque móvil de Canarias

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 18 de julio 2025, 22:53 Compartir

Las ciudades más pobladas de España han iniciado ya su transición para convertirse en urbes más sostenibles y habitables, ciudades en las que la movilidad eléctrica va ganando peso hasta que, en un futuro no muy lejano, sea la única existente y donde los motores de combustión sean solo un recuerdo. Canarias se ha sumado a este gran reto.

En la actualidad, las mayores ciudades de España han implantado ya, o están en ese camino, las llamadas Zonas de Bajas Emisiones y en menos de una década se dejarán de fabricar vehículos de gasolina o diésel. Es por eso que, con ese horizonte en mente, cada vez se ven más en nuestras calles, centros comerciales, gasolineras, hoteles, hospitales o restaurantes puntos de recarga para vehículos eléctricos o híbridos, con menos emisiones contaminantes y más silenciosos.

Con el objetivo de facilitar su implantación progresiva en nuestras carreteras y ciudades, Endesa está ampliando rápidamente su red de cargadores públicos. En Canarias, esta transición hacia una movilidad sostenible es especialmente relevante, ya que se trata de una de las comunidades autónomas con mayor número de vehículos por habitante (ocho por cada 10).

En las Islas, gracias entre otras cuestiones a los incentivos fiscales existentes para los vehículos eléctricos o híbridos, la implantación de estos se está desarrollando más rápido que en la mayoría de regiones del país. El porcentaje de parque móvil electrificado en el Archipiélago es del 1,2, mientras que la media española se sitúa en el 0,9%. Esto coloca al archipiélago nada menos que como la tercera comunidad autónoma con mayor índice de electrificación. Y la cifra sigue aumentando.

Según los recientes datos publicados por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), el pasado mes de mayo se matricularon en el Archipiélago 885 vehículos eléctricos, lo que supone un 3,76% del total de eléctricos matriculados en España; y 1.126 híbridos, un 2,5% del total de vehículos de este tipo matriculados en el país. Desde que comenzó el año el número de eléctricos matriculados en las Islas asciende a 2.956 (3,52% de la cuota del país), mientras que los híbridos alcanzan las 5.038 unidades (2,42% del país).

Con estos datos las Islas se posicionan entre las cinco regiones del país con mayor número de matriculaciones de vehículos híbridos y eléctricos.

Sin embargo, no todos los conductores pueden disponer de un punto de recarga particular y ahí es donde los puntos de recarga públicos adquieren una gran relevancia. Sin ellos, muchos conductores no podrían hacerse con un vehículo eléctrico o híbrido, ya que no podrían hacer recargas de las baterías.

Para facilitar el avance de este tipo de movilidad para el conjunto de la ciudadanía, es importante que el número de cargadores públicos aumente. Por ello, Endesa está comprometida con su desarrollo e implantación por todo el país y en Canarias, en concreto, cuenta ya con más de 360 puntos públicos de recarga funcionando, y otros 238 están en proceso de ser activados próximamente.

Puntos de recarga de Endesa en Canarias

Del total de puntos de recarga de Endesa en las Islas, 368 se encuentran plenamente operativos, 108 están instalados a la espera de su energización y otros 130 están en fase de desarrollo de su tramitación, a la espera de las autorizaciones pertinentes.

Del total de puntos instalados o previstos, 319 cuentan con tecnología semirrápida de hasta 22 kW; 182 son de tecnología rápida con hasta 100 kW; y el resto, 105, cuentan con tecnología HPC (High Power Charging), con entre 150 y 400 kW.

Los puntos de recarga se sitúan en lugares tan diversos como parkings públicos, centros comerciales, gasolineras, hoteles o restaurantes de las islas.

Datos por municipios

El municipio canario con mayor número de puntos de recarga de Endesa instalados o en desarrollo es Las Palmas de Gran Canaria, con 151, mientras que en Santa Cruz de Tenerife hay 56. En Telde se contabilizan 39 mientras que en San Cristóbal de La Laguna hay 16.

Así, en las cuatro ciudades más pobladas de Canarias hay un total de 262 puntos de recarga de Endesa instalados o previstos.

Otros municipios con mayor número de instalaciones de este tipo son Adeje (29), Puerto de la Cruz (29), Puerto del Rosario (30) y San Bartolomé de Tirajana (36). Les siguen Arona (12), La Oliva (15) y Mogán (19). El resto de municipios tiene menos de 10 puntos de recarga.

El objetivo de Endesa para los próximos años sigue siendo aumentar la red de recarga acompañando el crecimiento del mercado y dando soluciones de recarga a los clientes allí donde se necesiten. Por ello, va a continuar instalando puntos de carga de todas las potencias, sobre todo rápida y ultrarrápida, un plan de despliegue que busca tener en cuenta todos los hábitos de uso en cualquier entorno.

Cómo usar los cargadores de Endesa Para usar los cargadores, tan solo es necesario que los usuarios se descarguen la app de recarga de Endesa, disponible en iOS y Android y a través de ella se podrá supervisar y gestionar todo el progreso de la recarga. Gracias al mapa que incorpora, podrá localizar y planificar la ruta con el mejor itinerario de puntos de recarga, reservarlos con hasta 15 minutos de antelación y pagar desde el propio móvil. El usuario se puede dar de alta directamente desde la cuenta de Facebook o Google, o facilitando un correo electrónico. Además, al registrarse, puede disfrutar de condiciones económicas ventajosas y se puede crear su propia cuenta con sus preferencias y métodos de pago, lo que facilitará las sucesivas recargas. En cualquier caso, el proceso de registro para hacer uso de la aplicación es opcional y siempre se puede elegir hacer uso de la misma sin registro previo y pagar directamente con la tarjeta de crédito, siempre a través de la app. Endesa ofrece además una amplia variedad de tarifas adaptadas a las necesidades de cada usuario. Por un lado, cuenta con tarifas mensuales de recarga, diseñadas para aquellos que requieren un uso recurrente, denominadas «Small» y «Large». Por otro lado, también ofrece la opción de tarifa de pago por uso, conocida como «tarifa A Tu Ritmo», permitiendo a los usuarios abonar únicamente por la cantidad de energía recargada. Con esta flexibilidad, los usuarios pueden seleccionar la opción que mejor se ajuste a sus preferencias y necesidades en cada momento.

