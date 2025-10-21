Lujo y la creatividad en el foro empresarial organizado por IE Business School La jornada combinó estrategia, creatividad y la experiencia del lujo en un evento que congregó a más de cien empresarios y ejecutivos del archipiélago canario

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 21 de octubre 2025, 16:52 Compartir

IE Business School, en el marco de su programa ejecutivo dirigido a empresarios y altos directivos en Canarias, Advanced Management Program (AMP), y siempre enfocados al crecimiento empresarial canario en los 15 años que lleva presente en Canarias, ha convocado, un año más, a mas de 100 empresarios y ejecutivos de todo el archipiélago canario a un foro empresarial, esta vez centrado en el lujo y la creatividad como motor fundamental para el desarrollo de este sector. Este evento se desarrolló en colaboración con Asic Consultores, en cuyas nuevas instalaciones tuvo lugar el encuentro, así como con Vinófilos.

La apertura del evento estuvo a cargo de Martín Rodríguez Jugo, Director General de IE Life Long Learning, unidad de IE University centrada en la formación contínua de empresarios y directivos, así como de Emilio Sanchez Curbelo, socio de Asic Consultores y Claudia López, directora de IE Executive Education en Canarias.

Al evento asistieron empresarios de todo el archipiélago canario, poniendo en común sinergias y retos acerca del crecimiento empresarial en Canarias.

El profesor del IE Executive Education, David Millán Planelles impartió una dinámica y enriquecedora charla acerca del lujo, siguiéndole don Manuel Raventós i Negra, dueño de la bodega Raventós i Blanc, bodega catalana y empresa familiar fundada en 1497 en Sant Sadurní d'Anoia, en el Penedés, España. Gran defensor de la D.O. Cava.

Es una de las bodegas con más larga tradición vitivinícola documentada del mundo, con más de 5 siglos de cultura.

El coloquio creado entre el profesor de IE Business School , David Millán y don Manuel Raventós acerca del lujo, posicionamiento del producto, estrategia, autenticidad, familia, empresa, con el resto de los empresarios y ejecutivos asistentes al evento, fue realmente enriquecedor a todos los niveles: personal y empresarial.

Para finalizar, y de la mano de Vinófilos, se cataron con el propio don Manuel Raventós, tres grandes cavas de la Bodega Raventos i Blanc, haciendo deleitar a todos los asistentes.

Tras el acto, en la azotea del edificio se sirvió un coctel, siendo la cocina, impecable, a cargo del chef Génesis Fernandez Vega, de Enoteca el Zarcillo, y las bebidas a cargo de Vinófilos, colaborador del evento y empresa distribuidora de vino en el archipiélago canario.