Luces y sombras de Mani Thawani, el canario de oro gracias al Bitcoin

Este sábado, en el WiZink Center de Madrid, se celebra un multitudinario evento en el que se ha invertido más de dos millones de euros. Un acto donde Mani Thawani, el canario que se hizo de oro con el Bitcoin y que fundó Mundo Crypto, espera batir todos los números en asistencia a un evento de criptomonedas: Metaverse day.

Para asistir al evento, que se anunció como gratuito, había que dejar un depósito de 50 euros, de los que se devolverían 47 a los asistentes (plazo máximo de siete días), mientras que las personas que finalmente no acudieran al acto no verían el dinero de vuelta. Cabe destacar que la organización no escatimó en un gran cartel para la ocasión, pues se contaba con presentadores de lujo como Jorge Fernández o Cristina Pedroche, que finalmente declinaron la propuesta por las sombras que arrojan Thawani y Mundo Crypto.

NO seré el presentador este sábado del evento Mundocrypto Metaverse Day. Jorge Fernández (@JorgeFdezTV) August 24, 2022

Sombras que vienen señaladas y perseguidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). De hecho, su intento de crecimiento en España se ha encontrado con muchos palos en las ruedas. Sin ir más lejos, el caso de IM Acadamy, que supuestamente era una escuela donde aprender sobre las criptomonedas, acentuó las dudas al ser considerado una estafa piramidal.

Asimismo, la CNMV ha advertido que Mundo Crypto se encuentra en la lista gris de entidades sin autorización ni registradas para ofrecer servicios financieros. Thawani, por su parte, ha mencionado en varias ocasiones que «preparan a los estudiantes para que conozcan los beneficios y también los riesgos».

«Invito a cualquier persona que considera las criptomonedas una estafa piramidal, que venga y que debata conmigo», retó el empresario canario, que reside en Dubái, a todos los que dudan de la limpieza de sus negocios y la fiabilidad de las criptodivisas.

Mani Thawani aseguró el pasado jueves estar «dolido» debido a la «atención mediática negativa» recibida y reivindicó el lugar de la compañía como brazo derecho de los reguladores, al mismo tiempo que insistió en que MundoCrypto trabaja por la «adopción masiva responsable» de las criptomonedas.

Mientras la organización busca nuevos maestros de ceremonia, mantiene en el cartel a otros famosos entre el público como la actriz Macarena Gómez, el economista Daniel Lacalle o el mago Julius Dein. También, entre los ponentes, representantes de PlayStation y Coca Cola, entre otros, rechazaron la invitación.

Thawani, nacido en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria en 1992) y que prontó se mudó a Tenerife, habla inglés, español e hindú, de donde es originaria su familia. Pese a las críticas recibidas, Mani se mantiene sereno y optimista. « Mi madre vive en la misma casa en la que vivíamos hace diez años. No nos preocupamos mucho. Sé canalizarlo para que no me preocupe, pero a la vez te duele un poco y piensas, ¿por qué?», dijo en una entrevista concedida a El Español.

Por otra parte, desde Facua recuerdan el artículo 87 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, considera una cláusula abusiva «la retención de cantidades abonadas por el consumidor y usuario por renuncia, sin contemplar la indemnización por una cantidad equivalente si renuncia el empresario».