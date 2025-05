Lopesan solventa con los sindicatos la situación de la plantilla del Miguel Ángel

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 15 de mayo 2025, 14:15 Comenta Compartir

Lopesan, en calidad de nuevo accionista, ha logrado desbloquear la anómala situación de la plantilla del hotel Miguel Ángel de Madrid, adquirido a finales de 2024 y cuyos trabajadores estaban afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) desde hacía cinco años. La ejecución del acuerdo se hizo efectiva el pasado martes 13 de mayo, fecha en la que los colaboradores se desvincularon oficialmente de la empresa.

IFA Canarias, Lopesan, adquirió el capital social de Hotel Miguel Ángel SA, propietaria del emblemático establecimiento ubicado en el corazón del Paseo de la Castellana, en noviembre de 2024. El hotel cerró sus puertas cuando fue declarada la pandemia del covid 19, por lo que desde marzo de 2020, sus algo más de 100 trabajadores, continuaban perteneciendo a la misma sociedad, pero con sus contratos temporalmente suspendidos.

La situación de los empleados del hotel Miguel Ángel se había convertido en un caso singular en España, ya que los ERTEs están destinados a atender circunstancias coyunturales y transitorias, agravándose la situación para aquellos colaboradores que ya habían agotado las prestaciones por desempleo.

El pasado 31 de marzo concluyó el último ERTE acordado por los anteriores accionistas, que establecieron esta fecha en función de las expectativas generadas por una rehabilitación del hotel que no llegó a producirse y que impidió la reapertura del establecimiento.

Pasado este día, IFA Canarias, Lopesan, como nuevo accionista, inició los trámites con el comité de cmpresa del hotel y la Federación de Servicios del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) para acordar una nueva prórroga por dos años más.

Los 24 meses fijados en la prolongación de este ERTE se basaban en la duración de las obras incluidas en el proyecto que el Lopesan tiene previsto llevar a cabo en el inmueble y cuyo objetivo es la realización de una reforma integral del edificio para elevar al máximo los estándares de calidad del hotel. Sin embargo, las negociaciones no fueron satisfactorias y las partes implicadas no consiguieron llegar a una resolución compatible con la inactividad prolongada de la sociedad, la atípica situación de los trabajadores y la cuestionable legalidad implícita en alargar un ERTE hasta los siete años, una situación que no tiene precedentes en España y que cuenta con pronunciamientos judiciales que lo consideran fuera de nuestro ordenamiento jurídico.

Ante este complejo escenario, Lopesan tomó la determinación de renunciar a continuar con el ERTE y plantear un expediente de regulación de empleo (ERE), que resolviera de manera definitiva la anómala situación en la que se encontraban la plantilla y encontrar una desvinculación digna de las personas trabajadoras de la empresa, atendiendo a las circunstancias de cada colaborador en función de lo estipulado por nuestra legislación laboral y el ordenamiento comunitario.

Después de cinco reuniones, celebradas en Madrid desde el 6 de abril, el proceso de negociación llevado a cabo por los representantes de Lopesan y sus asesores jurídicos, Aguilar-Abogados, con el Comité de Empresa del hotel Miguel Ángel y de CCOO ha concluido de forma positiva para ambas partes, al llegar al convencimiento de que es la mejor opción para solucionar una situación que no puede ser considerada coyuntural, con condiciones inasumibles para algunos trabajadores que llevaban tres años sin recibir prestaciones por desempleo y sin ocupación efectiva.

Detalles del acuerdo

El documento firmado contempla la mejora de las indemnizaciones mínimas establecidas legalmente, atendiendo la edad de las personas afectadas, su cercanía a la jubilación, empleabilidad y antigüedades. El esfuerzo hecho por Lopesan en el proceso de negociación y el acuerdo alcanzado, pone de manifiesto su Responsabilidad Social Corporativa, así como la altura de miras del comité de empresa del hotel Miguel Ángel y CCOO.