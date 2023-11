Un libro para los que plantan cara a ideas preconcebidas

Ahí va la pregunta, que busca remover algo en quien la recibe: ¿por qué hemos de salir de una zona que nos produce bienestar, con lo que cuesta conseguirlo, y cómo no, el enorme disfrute que se supone que tenemos estando en ella? La pregunta está incluida en el libro 'No salgas de tu (zona de confort)', del que es autor Juan Ferrer y que será presentado el próximo jueves, a las 19.30 horas, en el salón de actos de CANARIAS7, en la capital grancanaria, en un acto en el que intervendrán el autor, Germán Suárez (Astican), Alicia Martinón (Grupo Martinón), Cristina Viera (Saphir Joyeros) y Sitapha Savané (CB Gran Canaria).

En torno a preguntas como la reproducida al inicio de este texto, Juan Ferrer articula un conjunto de reflexiones orientadas a ayudar en la evolución de organizaciones y equipos de trabajo en un contexto de cambio, de incertidumbres y, ojo al dato, también de oportunidades. Esas que se presentan sobre todo para quienes no tienen miedo a cambiar y también prescinden del pánico a equivocarse.

Formado en la Harvard Kennedy School y en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Juan Ferrer ha dejado su huella como consultor y conferenciantes en entidades de la relevancia de Banco Santander, Telefónica, Hewlett Packard Enterprise, Disa Corporación Petrolífera o el Instituto Tecnológico de Monterrey (México). En la actualidad desarrolla su actividad -«desde la incertidumbre que da ser autónomo», subraya con ironía pero también con realismo- profesional entre España y Latinoamérica.

Además del autor, en la presentación participarán Germán Suárez, Alicia Martinón, Cristina Viera y Sitapha Savané Juan Ferrer

El libro, con prólogo de Javier Fernández Aguado, arranca con una frase de Jiddu Krishnamurti: «La mayoría de nuestras mentes están drogadas con ideas y libros de otras personas, y como nuestras mentes, están constantemente repitiendo lo que otro dijo, nos hemos convertido en repetidores, y no en pensadores».

A partir de ese mensaje, que actúa a modo de carga de profundidad, Juan Ferrer articula un libro dedicado, como señala al inicio del mismo, a quienes le han permitido escucharles y «debatir, sea estando de acuerdo o no, lo cual era lo que menos importaba. El gozo de descubrir que uno estaba equivocado, o reafirmar una idea, es el mejor regalo que nos pueden hacer para evolucionar en el conocimiento».

Transgresor

Y seguimos con las preguntas: ¿qué encontrará el lector en 'No salgas de tu (zona de confort)'? «Es un libro transgresor», responde el autor, «aporta nuevas ideas y derriba algunas antiguas: por ejemplo, digo que Darwin está obsoleto, porque la supervivencia no está en la adaptación, sino en la capacidad de reacción o de anticipación. También dedica un capítulo al hecho de que no hay que buscar empleados felices, porque hay muchos parásitos felices, sino que hay que buscar empleados apasionados por un proyecto, por un propósito. Trabaja mucho sobre el liderazgo que necesitan las empresas para un mundo en constante cambio; no podemos hablar de un liderazgo antiguo para un mundo estático. Ideas como 'todos debemos ser líderes' asustan, pero es que todos debemos serlo, eso sí, cada uno en su ámbito: el CEO en el suyo y el resto de integrantes de la empresa en el que les corresponda por sus funciones».

Juan Ferrer aborda también cómo deben cambiar las organizaciones para mejorar la eficiencia y los resultados. «Lo que demuestra el libro», prosigue Juan Ferrer, «es que asumimos ideas preconcebidas sin cuestionarlas y lo que intento es retarlas».

«Nos podemos encontrar resistencia en todos los niveles de las empresas», advierte Juan Ferrer. «Hay empresas», añade, «donde la resistencia está en la base y no en el CEO, porque él quiere dirigir la compañía hacia el futuro, y hay otras en las que la base anhela por un cambio y los CEOy lo propietarios se han estancado». Y sobre ese estancamiento, Juan Ferrer avisa que «da una seguridad, pero atrofia los sentidos, lo cual es peligroso, te acomoda, que también es peligroso, y te lleva a una rutina que lleva a un conformismo feliz, que todos lo podemos tener, pero también a un conformismo infeliz, que es que da seguridad pero que en realidad no nos gusta. Y hay mucha gente que se ha identificado con el concepto de 'zona de confort evolutiva', que es la que permite disfrutar aprendiendo, sea cual sea la actividad».

Un libro, por tanto, para leer con la mente abierta. Un libro para pensar. Yun libro para luego actuar.