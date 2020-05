Las ventas del comercio van bien el primer día de la desescalada

El arranque de la fase uno de la desescalada se vivió este lunes en Canarias con ganas. Las primeras calles comerciales de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, al igual que el resto del archipiélago, se llenaron de gente desde primera hora de la mañana, entre curiosos y personas interesadas en hacer alguna compra. Al mediodía, la calle Triana de la capital grancanaria, por ejemplo, registraba tanto trasiego de viandantes que parecía un día normal, anterior a la pandemia y el confinamiento. Si bien, las mascarillas y la distancia que trataban de mantener los paseantes evidenciaban que algo ha cambiado en nuestras vidas y que se mantendrá durante un tiempo.

El bullicio de gente no se vivía con igual intensidad en los comercios y terrazas de la zona. La apertura de los negocios se produjo de forma lenta y algunas no tuvieron lugar hasta media mañana, una vez hechos los pertinentes cambios y modificaciones en su interior para abrir cumpliendo con todas las medidas de seguridad y los protocolos exigidos. Digamos que fue un lento despertar, al que además no se sumaron muchos negocios que prefieren esperar unos días más, a la espera de cómo evoluciona la situación, para levantar la persiana. Así que había mucha gente, que provocó colas en algunos comercios -sobre todo los de deportes y moda- pero no todos los comercios estaban abiertos. Triana podría estar a un 70% de pulso habitual aunque la previsión es que en los próximos días se vayan incorporando el resto de los comercios que tienen menos de 400 metros.

mejor de lo esperado. «La única forma que tenemos de salir de ésta es abrir y trabajar», asegura Unai Segurado, propietario de la tienda Carhartt en la calle Cano, Sacketon Shack. Ayer abría su negocio en la calle Cano de la capital grancanaria tras casi dos meses cerrado y lo hacía con fuertes descuentos para dar salida a la mercancía de la temporada de invierno y dar paso a la de verano. «Necesitamos liquidez y cobrar para hacer frente a la siguiente temporada. Lo que no se lleve uno por estar cerrado se lo llevará otro», asegura Segurado, que tiene una segunda tienda en las Américas, al sur de Tenerife y que no prevé abrir hasta final de año, una vez vuelvan los turistas y se recupere el sector.

Segurado que lleva diez años con la tienda de la calle Cano aboga por ser positivo e «ir caminando».

En el mismo sentido se expresa María Fernanda Hermida, propietaria de la boutique Chic-ela en la calle Arena de la capital grancanaria. A ella el estado de alarma la pilló dos semanas después de que inaugurar su tienda física, ya que con anterioridad operaba en internet.

Ha realizado una fuerte inversión en el negocio y confía en sacarla en adelante pese a las dificultades del coronavirus. «Tenemos que funcionar y volver a salir y a trabajar. Si todos nos movemos esto tirará», indica.

María Fernanda ya empezó a trabajar la semana pasada aunque con cita previa y el resultado fue óptimo. «Me sorprendió mucho porque vendí mucho. Mi temor es que sea una subida inicial y de repente todo vuelva a bajar», indica María Fernanda que, según cuenta, ha tenido una gran suerte con su arrendador que le ha perdonado estos dos meses de parón. «Creo que es consciente de que si me ahogo lo arrastró a él. De esta forma nos ponemos un flotador los dos», indica. Y tiene razón, ayer eran varios los negocios de Triana que han cerrado y que han dejado locales disponibles en un momento de poco tirón.

También esperaban ayer clientes Jorge Toledo y Eva López, propietarios de Regaliz Funwear, una tienda dedicada a introducir en Canarias marcas que están de moda fuera y son poco conocidas en las islas.

Para animar al consumo y sacar fuera la mercancía de la temporada pasada van a ofrecer hasta junio fuertes descuentos de entre un 40% y hasta un 70%, en línea con lo que ofrecen las marcas en sus tiendas online.

Al finalizar el primer día, el balance de los negocios no era malo. De hecho afirmaban que había sido mejor de lo que preveían inicialmente.