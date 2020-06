Las empresas piden mantener los ERTE para dejar antes la crisis

Inditex pide que no se desmonte la reforma laboral.

El presidente de Inditex, Pablo Isla, ha advertido de que el plan de recuperación de la economía es "complejo" y va a exigir mucha "disciplina, audacia, madurez" y una actuación muy responsable del Gobierno, los partidos políticos, las empresas, los sindicatos y los ciudadanos.

Isla ha pedido que se busquen "consensos" y ha considerado prioritario garantizar la seguridad jurídica, "no desmontar" lo que estaba funcionando -en materia de empleo- y "no descafeinar antes de tiempo" medidas como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o los avales a empresas, "que están ayudando a que no se destruya el tejido empresarial".

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha señalado que tras la crisis sanitaria se aproxima una etapa muy dura económicamente y ha considerado que para avanzar en la recuperación hay que eliminar "trabas burocráticas, facilitar las inversiones finalistas, garantizar la seguridad jurídica" y mostrar a la sociedad que las empresas son "generadoras de riqueza y bienestar".