La transformación de las empresas jugando con Lego

El imaginario infantil construye nuevos mundos, mundos mejores, con las piezas de Lego. Niños y niñas montan con los bloques de colores historias sin límites, siempre partiendo de una realidad, encajando estrategias para conseguir un final feliz. En esa premisa se basa el método Lego Serious Play, que busca la transformación de las empresas, mejorando la eficiencia de sus trabajadores, reconfigurando sus objetivos y fijando la metodología para conseguirlos. Las oficinas de Satocan en Las Palmas de Gran Canaria acogieron una Jazz Lego Session dirigida por Juan Ferrer, experto en la Gestión del Cambio y en la creación de Inteligencia y Liderazgo Colectivo, y de Lucio Margulis, primer Trainer of Facilitators in the Lego Serious Play Method del mundo latino e hispano.

Esta revolucionaria fórmula está basada en la conexión entre la creatividad con las manos jugando con los bloques de colores y el área emocional de las personas. Se fundamenta en la construcción de formas tridimensionales con las piezas que reflejan la imaginación y creatividad, comunicando una idea que a veces no se puede explicar con palabras sobre la organización de las empresas y las posibles soluciones para su mayor eficacia. Consiste en que grupos de trabajo, de diferentes departamentos y rangos del orden jerárquico de una organización, construyan con los bloques de Lego fórmulas para la transformación de la empresa, teniendo en cuenta la gestión de las crisis.

«El método Lego Serious Play permite que mejore la comunicación entre los miembros de una organización. Gracias a las piezas de Lego se dibuja la realidad de las empresas, se analiza cómo acometer la transformación de las mismas y se trazan fórmulas para la resolución de los problemas y la consecución de los objetivos. De esta forma, se fomenta la participación de los asistentes a las sesiones, así como el diálogo y el debate sobre la organización», asevera Lucio Margulis, que ha diseñado con éxito sesiones para organizaciones de talla global. «La estrategia de las empresas debe estar encaminada a adaptarse a la demanda de sus clientes. Por eso es importante que participen personas de los diferentes departamentos, e incluso los propios clientes de la empresa, en sesiones de Lego Serious Play para tener todas las perspectivas que permitan la transformación de la organización. Lego saca la creatividad del niño que llevas dentro para construir el futuro», afirma Margulis.