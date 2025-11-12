Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga. EP

El juez ya interroga al presidente de Sidenor por vender acero a Israel para fabricar armas

José Antonio Jainaga y dos directivos están investigados en la Audiencia Nacional por presunto contrabando y participación por complicidad en un delito de genocidio en Gaza

Mateo Balín

Mateo Balín

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:39

Comenta

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge toma declaración desde las 13:00 horas al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y otros ... dos directivos de la metalúrgica en el marco de la causa en la que se les investiga por delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio. El motivo de la imputación es la venta, sin autorización, de partidas de acero al conglomerado Israel Military Industries (IMI), propiedad de Elbit Systems, uno de los gigantes armamentísticos del país hebreo.

