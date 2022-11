El juez firma la liquidación de JSP y la extinción laboral definitiva de los 140 trabajadores que quedaban

El juez de lo Mercantil número 2 de las Palmas, Guillermo Fernández, ratificó la semana pasada la liquidación de la industria canaria JSP. Al mismo tiempo, se procedió a la extinción de los contratos laborales de los 140 trabajadores que quedaban en la plantilla.

«La situación no es buena. La empresa está en liquidación a la espera de que aparezca alguien pero de momento, no hay nada», indicó ayer el administrador concursal, Rafael Franco (Praxis de Reestructuraciones y Concursal S.L Profesional), que lamenta que no hayan fructificado los dos procesos de venta de las unidades productivas puestos en marcha. «Esto es imprevisible. Puede ser que hasta ahora no haya habido interés y, de repente, aparezca alguien; pero la realidad es que hoy estamos en liquidación y a la espera de vender según las normas de la ley concursal», señaló Franco.

Según explicó, la liquidación podrá extenderse hasta doce meses y la venta se hará mediante la subasta judicial de activos. Será el juez el que decidirá si la subasta la hace directamente el Juzgado o la realiza una empresa externa. «El juez es quien debe decidir cómo se hace», recalca.

Hasta la fecha, la única oferta que ha aparecido en firme ha sido la de Quesos Valsequillo, pero la oferta no fructificó, ya que solo estaba interesado en la fábrica de yogures y la cantidad ofertada, 600.000 euros, se consideró escasa. «Por ahora no hay ningún acuerdo con los acreedores que tienen las garantías sobre las naves y las máquinas y no hay nada», manifiesta.

Inicialmente se preveía hacer la liquidación de forma rápida. Se confiaba en que el proceso estuviera terminado antes del 31 de diciembre pero la falta de interés que ha habido hasta la fecha hace temer que el proceso se alargue en 2023. «Pueden ser de seis a doce meses. Son proceso lentos que no son ágiles», señaló Franco.