Los jóvenes canarios se quejan de lo difícil que es encontrar trabajo: «Aceptas que te exploten un poquito»

«El mercado laboral está chungo. En sectores como el socorrismo o la hostelería, si aceptas que te exploten un poquito, pues bien, pero está difícil». Kaid Nayem Abed acudió este martes, con sus compañeros del certificado de profesionalidad de Socorrismo, a la II Feria de Empleo celebrada en Las Palmas de Gran Canaria para conocer de primera mano las posibilidades en el mundo laboral de las islas. Como ella, cientos de personas se acercaron a los puestos ubicados en la avenida José Mesa y López para informarse sobre qué demandan las empresas en la actualidad.

La joven, de 22 años, forma parte del 33% de la tasa de paro juvenil que existe en el archipiélago, siendo una de las regiones con mayor desempleo entre la población de menos de 25 años.

Pese a ser una de las generaciones más formadas, la tónica general de muchos jóvenes es la de no encontrar trabajos vinculados con sus estudios. Es lo que le sucede a Isarel Medrano, que cuenta con un grado en Educación Primaria y un máster en Investigación. «Por eso hay que venir a ferias de este estilo, moverse, ver lo que hay y, si se puede, entrar a trabajar en otros sitios. Hay que buscarse las habichuelas», apunta la joven, que subió desde Playa de Arinaga hasta la capital grancanaria para acudir al encuentro. Aunque acaba de llegar a la feria, ya ha podido conocer los proyectos de inserción laboral de la Fundación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde destacan los programas Cataliza y Diginnova para jóvenes sin experiencia laboral.

Entre los estands dispuestos en la avenida capitalina se encuentran las principales empresas afincadas en las islas. Binter, Alsa, Lopesan o Spar son solo algunos de los ejemplos de entidades que han acudido a encontrar talento en esta edición. En este caso, la jefa de selección y proyectos de recursos humanos de Spar, Nora Blanco, explica que desde la entidad se está buscando, principalmente, a personas para que trabajen en los supermercados y la sede central. Blanco incide que están poniendo el foco en personas «con ganas de trabajar y que tengan la motivación por el empleo».

A lo largo de la mañana, los folletos con más información sobre las empresas van de aquí para allá entre los asistentes. Hasta el stand de Alsa (que desembarcó en las islas en 2024 con la compra del Grupo 1844), se acercan tres chicos con diferentes formaciones –uno en marketing, otro en diseño y el último en ingeniería–. Detrás de la mesa, Laura Rodríguez, del equipo de selección de personal en la empresa, les invita a escanear un código QR donde pueden enviar su currículum y consultar las vacantes disponibles. Rodríguez apunta que están teniendo dificultades en encontrar a conductores de guaguas, el principal perfil que buscan, aunque también ofrecen puestos de acompañantes en transporte escolar, auxiliar de aeropuerto o mecánicos.

Uno de los sectores que está en el foco para la diversificación económica de las islas es el audiovisual. Rubén Díaz está realizando un certificado de profesionalidad para ser operador de cámara de cine y televisión. Él también acudió con sus compañeros este martes a la feria para conocer las diferentes opciones que tiene. «He notado que hay posibilidades de empleo y, sobre todo, hay un relevo generacional en cuanto a ser operario de cámara, porque muchas personas ya con 60 años no quieren ir por ahí con el dispositivo a cuestas», remarca el joven, que se queja de la temporalidad en los trabajos: «Van saliendo algunas cosas esporádicas, pero nada fijo».

Y, como no podía ser de otra forma, el turismo también está presente. Marta Batista, técnico de selección dentro del área de recursos humanos de la cadena Lopesan, subraya que además de perfiles de camarera de piso, ayudante de cocina o camarero, también «se requiere a jardineros o podadores».

«Nuestro objetivo es que desde que terminen puedan tener un empleo» Una opción para formarse y acceder a un puesto de trabajo son los certificados de profesionalidad. En cuestión de unos meses, los estudiantes pueden aprender y acceder a empresas para vivir sus primeras experiencias. Uno de estos proyectos es el PFAE (a Programas de Formación en Alternancia con el Empleo)de garantía juvenil IMEF ALERIA, que se dedica a la atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales y en domicilios y que se imparte en Las Palmas de Gran Canaria, dirigido por Leticia Benítez. Al finalizar la formación, el alumnado obtiene dos certificados de profesionalidad, y para acceder a ello es necesario tener la ESOo las competencias clave. En estos momentos la clase está compuesta por 15 alumnos y alumnas. Su coordinadora, Brenda Vega, explica que actos como la IIFeria de Empleo, organizada por el SCE, ayudan a que su alumnado «pueda ponerse en contacto con otras empresas» para así darse a conocer, y que las entidades «sean conscientes de que existen personas preparadas». El objetivo de estas formaciones es que, «desde que terminen»,los chicos y chicas puedan acceder a un puesto de trabajo. En concreto, esta formación está destinada a personas de entre 16 y hasta los 30 años. Lo interesante de este recurso es que los chicos y chicas, mientras están realizando la formación, pueden prestar sus servicios a las empresas e instituciones con las que se tenga convenio. Por ello, en la primera fase de los 11 meses que dura el proyecto, la docente Cecilia Montesdeoca les imparte el marco teórico para que vayan a las empresas «con una base».