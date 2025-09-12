Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Manuel Campa EP

José Manuel Campa dimite y dejará la Autoridad Bancaria Europea (EBA) en enero

Accedió a la presidencia en 2019 y no terminaba su mandato hasta mayo de 2029

C.P.S.

Madrid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 15:57

El presidente de Autoridad Bancaria Europea (EBA), José Manuel Campa, abandonará su cargo el próximo 31 de enero más de tres años antes de que ... expirase su mandato, según ha adelantado 'Bloomberg' citando a un portavoz del supervisor paneuropeo. De acuerdo con esta información, Campa ha dimitido por sorpresa sorpresiva durante la última reunión del órgano rector de la entidad.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer de 75 años, en estado grave tras ser atropellada en Tafira
  2. 2 La tarde que Las Torres amagó una revuelta: 120 minutos de tensión y un final firmando la paz a medias
  3. 3 Gritos, insultos y amenazas en una pelea multitudinaria en San Cristóbal
  4. 4 El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria precinta el Café Madrid por no tener «habilitada» la actividad
  5. 5 Los médicos canarios irán a la huelga el 22 de septiembre contra el calendario de exámenes del SCS: «Un disparate»
  6. 6 Mamina cumple otro Charco a sus 94 años
  7. 7 Un accidente de tráfico provoca retenciones en la GC-1 a la altura de El Goro
  8. 8 Los últimos coletazos de lluvias riegan Canarias y la Aemet ya avisa de la llegada de los 30 grados
  9. 9 Vuelven las extraordinarias jornadas del cachopo al Restaurante Saliviento
  10. 10 La viñeta de Morgan de este viernes 12 de septiembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 José Manuel Campa dimite y dejará la Autoridad Bancaria Europea (EBA) en enero

José Manuel Campa dimite y dejará la Autoridad Bancaria Europea (EBA) en enero