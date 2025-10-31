Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Jorge Dezcallar, durante la conferencia que ofreció este viernes en Las Palmas de Gran Canaria.
Jorge Dezcallar, durante la conferencia que ofreció este viernes en Las Palmas de Gran Canaria. Cober

Jorge Dezcallar aborda las claves geopolíticas

El exdirector del CNI, protagonista de un encuentro de la APD

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 31 de octubre 2025, 10:56

Comenta

El exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y antiguo embajador de España en Estados Unidos, Jorge Dezcallar, ha ofrecido este viernes en la capital grancanaria la conferencia 'Claves geopolíticas para cerrar 2025', en un encuentro organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD).

El hotel Santa Catalina fue el lugar elegido para este evento, con una asistencia integrada básicamente por empresarios, profesionales y dirigentes políticos e institucionales.

Jorge Dezcallar es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y Master de Estudios Internacionales de la Escuela Diplomática de Madrid. Fue embajador de España en Estados Unidos entre 2008 y 2012.

A lo largo de su dilatada carrera diplomática ha sido director general para África y Oriente Medio, director general de Asuntos Políticos, embajador en Marruecos y ante la Santa Sede y, entre 2001 y 2004, director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el primer civil en ese cargo, con rango de secretario de Estado.

En los últimos años se ha centrado en su faceta de novelista y conferenciante.

