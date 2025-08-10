La inteligencia artificial, nueva aliada para aprobar el carnet de conducir

Esta tecnología pretende ofrecer una visión más objetiva en la formación del alumno mejorando así el ratio de aprobados por examen

Javier Sheng Pang Blanco Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 9 de agosto 2025 | Actualizado 10/08/2025 00:08h.

Aprender de los errores y personalizar la experiencia del alumno son dos cosas que próximamente serán una realidad en muchas autoescuelas del país. La consolidación de la inteligencia artificial ya ha llegado al carnet de conducir para ayudar tanto a alumnos, profesores como la propia Dirección General de Tráfico y su sobrecarga de exámenes por examinador.

Mettis AI es una plataforma española con patente internacional que ya se encuentra inmersa en la optimización de los procesos de enseñanza del alumno. Gracias a su sistema inteligente, puede registrar y evaluar en tiempo real la evolución de cada alumno, desde el uso que este hace del volante y los pedales hasta la toma de decisiones que realiza en situaciones complejas, ya sea situaciones de tráfico o maniobras con poco margen.

Todo ello queda analizado mediante algoritmos que generan informes que pueden ser consultados por profesor y alumno, permitiendo identificar los patrones de conducción y hacer especial énfasis en los errores.

Además, gracias a esta herramienta, los instructores podrán tomar decisiones sobre datos objetivos y no solo en sus propias percepciones, que en algunos casos podrían no ser correctas, debido a la recopilación de métricas como los tiempos de reacción, la precisión y frecuencia al respetar las señales de tráfico, la anticipación ante situaciones de riesgo o estrés o la fluidez en la conducción, factores que afectan al rendimiento y valoración en el examen oficial.

Según Mario Martín, Director de Desarrollo de Negocios y cofundador de Mettis AI, el valor de este sistema no es solo ver donde el alumno se ha equivocado sino «identificar cuál es su patrón de conducción y de forma objetiva determinar si está preparado o no para afrontar el examen de conducir», lo que supondría un ahorro económico y aliviaría el colapso en las listas para los exámenes.

Los conductores españoles se examinan tres veces de media hasta conseguir aprobar

Anualmente en España se realizan 1,5 millones de exámenes cuando 'solo' hay 500.000 alumnos, por lo que cada uno de ellos se examina de media tres veces. La idea es que gracias a Mettis AI se reduzca significativamente el número de repeticiones, eliminando así parte de las largas listas de espera y aliviando la presión sobre los examinadores.

La meta es intentar revertir que el porcentaje de aprobados en la primera oportunidad apenas alcance el 27%, algo que se da principalmente por la falta de atención personalizada al alumno y la falsa sensación de confianza que ello genera en el mismo. Esto ayudará también a los padres del alumno, normalmente responsables de sufragar las clases del permiso de conducir, a determinar si su hijo/a reúne las condiciones para presentar al examen o si por el contrario, requiere de más clases para seguir afinando su preparación. Incluso, la aplicación aporta un porcentaje exacto para saber si el alumno está listo. «Al final va a suponer un ahorro económico ya que pese a que las clases cuestan dinero, no hay nada más caro que suspender y tener que renovar las tasas».

Según Martín ese ahorro económico no se va a dar para dejar de dar las clases sino que estas se den de forma continuada y no haya interrupciones en la formación del alumno. La idea es que en vez de dar 30 clases en dos o tres fases diferentes, se den de forma seguida para evitar los cuellos de botella que se dan en las listas de exámenes debido a los suspensos prematuros.

Objetivos

La herramienta Mettis AI funciona a través de créditos, que las autoescuelas pueden adquirir a través de su página web, y cada crédito que equivaldría a un alumno tiene un precio de 50 euros, libre de sobrecoste en la instalación. Además del permiso de conducir B, también están trabajando en incluirlo en camiones, VTC y grandes flotas para facilitar también los exámenes de los conductores profesionales.

El objetivo es superar la barrera de los 5.000 alumnos antes del final del verano y los 20.000 créditos vendidos antes de que acabe el año.

Asimismo, Martín asegura que ya trabajan con tres de las mayores aseguradoras del país para alumnos, para que los precios de los seguros de los recién aprobados, que suelen ser muy costosos, sean mucho más económicos para todos aquellos que cumplan ciertos requisitos o tengan certificado un buen nivel de conducción gracias a Mettis AI.

Además, desde la empresa ya se está trabajando para llegar a países vecinos como Italia y Francia en los próximos meses y nuestro reto actualmente es justo la consolidación del equipo y de la tecnología. «Estamos en una fase temprana y tenemos que dar el salto de pequeña startup a ser una empresa con un equipo ya consolidado», concluye Martín.