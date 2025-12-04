La industria del tabaco aporta 195 millones a la economía canaria y triplica sus exportaciones en cuatro años El sector genera 4.455 empleos a tiempo completo y ya concentra el 68% del valor añadido industrial del país, según el Informe 2025 presentado en Tenerife

La industria del tabaco continúa consolidándose como uno de los pilares del tejido productivo de Canarias. Según el Informe 2025 sobre la relevancia económica y social del sector del tabaco en Canarias, presentado este jueves en Tenerife por la consultora AFI (Analistas Financieros Internacionales), el sector generó el año pasado 195 millones de euros en la economía del archipiélago. Si se incluyen los efectos indirectos e inducidos, el impacto asciende hasta los 465 millones.

El documento, divulgado en el marco de la II Plenaria Mesa del Tabaco 2025, subraya además que la actividad tabaquera supone ya el 68% del valor añadido industrial en el conjunto de España, lo que confirma el peso específico que Canarias mantiene en esta industria.

El subsector sostiene un total de 4.455 empleos a tiempo completo. De ellos, 790 son puestos directos, lo que representa el 51% del empleo nacional vinculado a esta actividad. El informe también destaca el dinamismo exportador: en los últimos cuatro años, las ventas al exterior se han triplicado hasta alcanzar los 127 millones de euros, convirtiendo al tabaco en el principal producto exportado desde las islas, por delante del plátano (112 millones).

La tendencia ascendente confirma el carácter estratégico del sector en la economía regional, tanto en términos de generación de riqueza como de empleo y proyección exterior.

