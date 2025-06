La industria del acero española teme paradas de plantas por el «cierre» del mercado americano

El arancel impuesto por la Administración Trump al acero y al aluminio del 50% ha «cerrado» en la práctica el mercado americano al resto ... del mundo. Para la industria española y europea es un «golpe enorme», pero no solo a consecuencia directa del arancel, sino por la «sobrecapacidad» que se generará al recibir «millones de toneladas» de producto de terceros países. Así lo indicó Carola Hermoso, directora general de Unesid, la patronal española del acero, en rueda de prensa antes de la celebración este martes de la junta general en Madrid.

Hermoso indicó que el cierre de plantas en España aún no se contempla, pero que sí es probable que haya «paradas» con los consecuentes expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en algunas fábricas españolas donde hasta un tercio de sus exportaciones se dirigían a Estados Unidos. Por ahora en cifras no se está sintiendo mucho los aranceles, aunque lo importante serán las cifras del segundo trimestre que aún no están cerradas. En detalle, el sector del acero español creció un 4% en 2024 y un 6% en el primer trimestre de 2025, según datos de Unesid.

Desde la patronal alertaron del exceso de exportaciones proveniente de Asia. En concreto, señalaron que China produce actualmente el 53% del acero mundial y que debido a la ralentización de su consumo interno, en 2024 ya exportó 118 millones de toneladas de acero, lo que suponen cuatro veces el consumo anual total de la UE. Este exceso de oferta «irá en aumento» este año por el conflicto comercial con EE UU.

Bernardo Velázquez, presidente Unesid, puso el foco en el «problema histórico» de sobrecapacidad mundial. En 2024 la sobrecapacidad de la industria del acero ascendió a 602 millones de toneladas, con China a la cabeza, y una previsión de que aumente un 20% en 2027. En este sentido, Velázquez lamentó que en España «competimos con países que no tienen las mismas reglas del juego porque tienen subvencionada la industria o la energía».

«Esperamos que la negociación entre UE y EE UU llegue a buen puerto», señaló el presidente de la patronal, pero exigen medidas más concretas al Gobierno, ya que el plan antiaranceles presentado en marzo queda «completamente insuficiente» y piden ayudas directas a las empresas hasta que recuperen mercado en otros páises.