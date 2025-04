«La incertidumbre es la nueva normalidad, pero hay que salir de la zona de confort»

Las alianzas profesionales y la prosperidad colectiva, en el eje del éxito

Frente al populismo actual, la mentalidad de abundancia señala que el problema no es la riqueza, sino la equidad. «En vez de competir con los demás hay que compartir y establecer alianzas profesionales» en pos de la prosperidad colectiva, no sólo individual, señala el empresario grancanario José Cabrera.

Propósito, crecimiento, antifragilidad, abundancia, adaptabilidad, innovación y ética son las siete mentalidades por las que, asegura Cabrera, hay que transitar para prosperar. «No se trata de ganar, sino de crecer», dice el empresario, «y crecer no a corto plazo», sino teniendo en cuenta «lo que aprendemos y dejamos a los demás». Y esto es clave en este «tiempo de incertidumbre» para las empresas y para las personas, que se pueden sentir frágiles y poner barreras al emprendimiento.

Por eso, a pesar de los miedos, señala Cabrera que hay que atreverse, «movernos a la acción y transformar las ideas; no esperar a tenerlo todo resuelto. Hay que aprender y seguir en el mundo y tener innovación y crecimiento, lo que da oportunidad también de tener futuro», pero con ética. «La mentalidad ética es el ancla de todas las mentalidades, porque no es posible un futuro sostenible si no ético».

Y señala que «el modelo de trabajo también ha cambiado. No pienses ya que vas a la universidad, tienes trabajo y te jubilas. Eso ha cambiado. Se trata de que entiendan qué está ocurriendo y salir de la zona de confort. El problema es estar en un trabajo que no te da sentido, con un jefe que no te cae bien y pasar dos horas en el coche. Y lo llamamos zona de confort; es un sinsentido. En la zona de confort no hay crecimiento».