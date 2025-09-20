Los importadores afirman que el Gobierno «toma el pelo a los canarios» al asegurar que el Aiem no influye en los precios El expresidente de la patronal de Las Palmas asegura que desde el Ejecutivo «o se engaña o se desconoce la realidad» de la cesta de la compra canaria

Los importadores canarios criticaron este viernes el contenido del informe remitido por el Gobierno de Canarias a Bruselas y en el que se da cuenta a la Comisión Europea de que la controvertida figura del Aiem no tiene impacto en los precios de la cesta de la compra de Canarias. Para los importadores y también los distribuidores así como los consumidores, el arbitrio, que grava con entre un 5 y un 15% todo producto que entre en las islas y ya se fabrique en el archipiélago, incide directamente en un aumento de los precios. Como explica, el expresidente de la CCE de Las Palmas y uno de los principales detractores del Aiem, Sebastián Grisaleña, el Gobierno de Canarias «toma el pelo con esta afirmación». «Solo hay dos opciones, o nos mienten o desconocen la realidad de la calle», indica.

Como explica, un producto que paga Aiem a la importación sobre el valor CIF (costo, seguro y flete) puede verse incrementado al final, cuando llega a los comercios, hasta un 40% para perjuicio de los isleños. «El Aiem equivale a más del 15% del valor del producto y a esto hay que sumar otros gastos como el transporte, la descarga y el frío. Además existe productos con márgenes altos y otros de menor cuantía a la hora de ponerlos en el mercado y no hay que olvidar el margen comercial de los puntos de venta al público con lo que al final el producto puede verse incrementado en hasta un 40%», afirma.

Grisaleña critica además el «oscurantismo» del Gobierno de Canarias respecto a este arbitrio. Como explica, lleva meses pidiendo al Instituto Canario de Estadística (Istac) información de las importaciones y los productos exentos del Aiem por producción local y no se la remiten.

Las exenciones del impuesto, que son las ayudas de estado del Aiem, afectan a numerosos productos como el ron, cemento, quesos, tabacos, pasta, carnes, colchones, pinturas y no pueden exceder de 150 millones de euros. Sin embargo, dado el volumen de productos y su demanda, Grisaleña entiende que se está supernado con creces esta cifra, a pesar de que la consejera de Hacienda, Matilde Asián, asegura que es mucho menor. Se estima que este año la recaudación del Aiem -que no es la exención que se aplica- se prevé que alcance los 300 millones de euros.