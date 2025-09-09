Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Parlamento de Canarias, en directo: PP y PSOE llevan hoy la bronca por la condonación de la deuda
Contadores de agua y gas R.C.

La implantación de contadores inteligentes de gas supondrá un sobrecoste de 200 millones de euros para las distribuidoras

La patronal del sector solicita ajustes en la futura orden ministerial para asegurar un calendario «flexible» y pide establecer un precio de alquiler para todo el parque de contadores digitales

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 9 de septiembre 2025, 11:17

La carrera para la modernización de los contadores de gas analógicos por otros inteligentes ha comenzado. La digitalización del sistema gasista tendrá, a ojos ... de las empresas del sector, beneficios directos para los consumidores en términos de control de su consumo, seguridad, eficiencia energética y calidad del servicio, pero su implantación supone, además de una inversión relevante, unos costes de sustitución cercanos a los 200 millones de euros para las empresas distribuidoras que actualmente no están reconocidos en el marco normativo, según la Asociación Española del Gas (Sedigas).

