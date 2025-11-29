Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
AFP

Una visión de Europa

La industria es poco más que un erial. No tenemos ni demografía, ni tecnología. Tenemos historia y 'stock' de capital, pero carecemos de inversión y… de ¿futuro?

Ignacio Marco-Gardoqui

Ignacio Marco-Gardoqui

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:08

Comenta

Durante su reciente visita a Bilbao para participar en un acto de la asociación Alumni de la Universidad de Deusto, el vicepresidente del Banco Central ... Europeo, Luis de Guindos, ordenó por importancia los tres principales problemas que aquejan a Europa en estos momentos. Por si no tuvieron ocasión de asistir al acto, se los resumo.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Críticas a la feria navideña: «Si sale un vagón disparado, me entra por la ventana»
  2. 2 El alcalde de Santa Brígida cesa al edil de Obras tras una denuncia del PP por una venta de material municipal
  3. 3 Quién es quién en Canarias 2025
  4. 4 La viñeta de Morgan de este sábado 29 de noviembre
  5. 5 «Hace cinco años que sé que mi padre mató a mi madre y aún no puedo enterrarla»
  6. 6 La balear Sampol irrumpe con fueza y construirá centrales eléctricas en Gran Canaria y Tenerife
  7. 7 Adiós a Inmaculada Medina: «No crean que ha sido fácil, pero lo hago con el corazón lleno de cariño»
  8. 8 Operación Íncubo: tres nuevos investigados por abusar sexualmente de menores vulnerables
  9. 9 «Pensaba que esta vuelta iba a salir bien, pero no», lamentaron los supuestos sicarios
  10. 10 La limpieza pasa factura a Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Una visión de Europa

Una visión de Europa