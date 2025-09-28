Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos jubilados descansan en un banco EP

¡Vejez, divino tesoro!

Mientras los jubilados en España tienen una renta que es un 6,4% superior a la media europea, los trabajadores jóvenes perciben un 7,3% menos que sus homólogos de la UE

Ignacio Marco-Gardoqui

Ignacio Marco-Gardoqui

Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:22

Hace ya mucho tiempo que la lucha de clases perdió su dramatismo. Hoy es muy difícil encontrar grandes masas de trabajadores enfrentados violentamente al capital ... y son muy pocos los que realizan trabajos repetitivos en masa. Trate usted de crear un sindicato en un grupo de trabajadores nómadas digitales y verá lo difícil que resulta sumar intereses homogéneos y encontrar reclamaciones comunes. Mucho más fácil resulta encontrar capas de la sociedad en donde los intereses, las ventajas y las exigencias se ordenan por edades. Basta con hacer unos números para comprobar que los presupuestos del Estado discriminan a los jóvenes y premian a los mayores. La sanidad y las pensiones reciben hoy mucho más dinero que la educación y la vivienda, de tal manera que la fuerza electoral de los ciudadanos de más edad se impone con facilidad.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet confirma las buenas noticias para Canarias y Sanidad lanza la advertencia: «Riesgo muy alto»
  2. 2 Dulce Xerach, la política que fue feliz en la literatura
  3. 3 John Travolta ya rueda en Gran Canaria su próxima película
  4. 4 El teldense Aythami Santana recibe en la cárcel el apoyo de familiares y amigos
  5. 5 Los jóvenes podrán solicitar el bono de alquiler a partir del lunes
  6. 6 Jubilaciones docentes: Canarias acumula 4.330 desde 2020 y tiene el mayor porcentaje de maestros con más de 50 años
  7. 7 Rosa Blanca: culto al aperitivo en pleno corazón de Las Palmas
  8. 8 El juez deniega la petición de suspensión cautelar del carnaval solicitada por vecinos del Puerto
  9. 9 Un coche arde en Agüimes y los bomberos utilizan 2.000 litros de agua para apagarlo
  10. 10 Denuncian irregularidades en la elección de los tribunales de selección de personal en San Bartolomé de Tirajana

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 ¡Vejez, divino tesoro!

¡Vejez, divino tesoro!