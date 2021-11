Ibarra «buscará soluciones» para lograr que se desbloquee el paro del transporte

El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, se comprometió ayer a «buscar las soluciones» oportunas para lograr que los transportistas desconvoquen el paro previsto entre los días 19 y 22 de diciembre, en plena campaña navideña.

Los camioneros de la isla secundan el paro convocado a nivel nacional pero su principal reivindicación es local: acabar con los retrasos en las terminales de contenedores de La Luz. Como indicó el lunes el secretario general de la Asociación de Empresas de Transporte de Mercancías (Asemtra), José Ángel Hernández, si se soluciona este problema se desconvocará el paro.

Ibarra informó ayer de que La Autoridad Portuaria tiene previsto sacar a licitación en enero un sistema informático similar al que funciona en el puerto de Valencia y que servirá para aligerar los tiempos y reducir las esperas de los camioneros. El presupuesto de licitación será de 250.000 euros y previsiblemente estará operativo en junio de 2022.

El presidente del Puerto confía en que con un compromiso de solución los camioneros dejen sin efecto la huelga

El presidente del Puerto es consciente de que la solución no va a llegar antes de la huelga de diciembre pero confía en que su «compromiso firme» de que se va a licitar e instalar ese sistema sea suficiente para evitar la huelga. La Autoridad Portuaria ha mantenido ya un encuentro con los transportistas y volverá a reunirse en los próximos días para negociar una solución.

La idea del Puerto es pagar el primer año de mantenimiento del sistema y que después se hagan cargo las terminales de contenedores.

Ibarra recuerda que en abril de 2018, antes de que dejara el cargo, se había avanzado en una solución para acabar con el retraso en las terminales. Sin embargo, el nuevo equipo no siguió adelante con la implementación del sistema informático en el que se había trabajado y que iba a desarrollar la empresa Prodevelop. Tras su vuelta al Puerto, como recuerda Ibarra, en agosto de 2019 el sistema no se había puesto en marcha. Después llegó la pandemia y con la caída de la actividad los transportistas no volvieron a plantear el problema. Hasta ahora. «Vamos a retomar ahora un proyecto que en mi etapa anterior se quedó en la mesa para implantar un aplicativo que funciona ya en otros puertos», indicó Ibarra, quien señaló que su «compromiso» con los transportistas pasa por reunirse con los responsables de las tres terminales de La Luz para advertirles «que las colas no pueden seguir».

Ibarra se muestra confiado en que con la puesta en marcha del nuevo sistema se reducirán de forma considerable las colas en las terminales aunque, advierte, que no se solucionará el problema en su totalidad. «Hay muchas causas detrás de las demoras en la entrega de mercancías como es la repetición de turnos de los estibadores. Este es un problema que debe resolver la propia terminal», indica Ibarra.

En este sentido, destaca que las horas en las que se acumulan los mayores retrasos coinciden con las de repetición de mano de obra portuaria. «Esta parte la tienen que solucionar las terminales y el colectivo de estibadores y es fundamental para las entregas en tiempo», destacó.