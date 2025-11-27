El híbrido enchufable es la opción preferida de coche por los canarios El presidente de Ganvam y el de Fredica se reúnen con el vicepresidente, Manuel Domínguez, para abordar la situación del sector | Piden incentivos

Canarias cerrará el año con 53.380 matriculaciones, lo que supone un crecimiento estimado del 7%, según las previsiones de la consultora MSI para la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (Ganvam) y la Federación Regional Canaria de Empresarios Importadores y Concesionarios de Automóviles (Fredica), dados a conocer ayer tras el encuentro de las patronales con el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez.

Las ventas de coche de ocasión cerrarán en más de 100.000 unidades, con un alza del 3%, por encima de la media nacional (2%). Como consecuencia de esta situación, el parque móvil de Canarias envejece de forma rápida, ya que el 60% de las ventas son modelos de más de 10 años, lo que pone de manifiesto las dificultades económicas de los canarios para cambiar de coche, en un momento en el que los precios se alejan cada vez más de las rentas medias.

Esta realidad evidencia la importancia de desarrollar un plan nacional de renovación del parque que incluya el apoyo al Euro 6d, tal y como contempla la recién aprobada Ley de Movilidad Sostenible respondiendo a una petición sectorial liderada por Ganvam. Las patronales urgen a las administraciones a poner en marcha medidas inmediatas para dar respuesta a los compradores. «Hay que disipar cualquier incertidumbre en torno a la decisión de compra porque no podemos permitirnos que el mercado pierda impulso, justo en el momento en el que empezaba a recuperarse», afirmó el presidente de Ganvam, Jaime Barea.

El comportamiento de las matriculaciones en Canarias vendrá marcado, sobre todo, por las ventas de híbridos no enchufables, que se convierten en la propulsión favorita de los conductores canarios con una cuota de mercado del 32%. Por contra, caen las matriculaciones de motores de combustión tradicional -sobre todo diesel, que bajan del orden del 19,5%, frente a la caída del 13% de la gasolina.