Heard y McDonald, las islas deshabitadas y con focas a las que Trump ha impuesto aranceles

Donaldo Trump ha decidido imponer nuevos aranceles hasta a las focas. Entre el listado de países que aparecen en los nuevos aranceles impuestos por Donald Trump aparecen islas y territorios de pequeño tamaño que no tienen comercio con Estados Unidos. Pero toda vía parece más increíble que algunos de ellos no tengan ni habitantes. Es el caso de las Islas Heard y McDonald, un territorio externo de Australia en el océano Índico próximo a la Antártida que está deshabitado. A pesar de no contar con actividades económicas, se les ha asignado el código internacional HM y el dominio de Internet .hm.

La isla Heard se encuentra a unos 4.100 kilómetros al suroeste de Perth, en Australia Occidental. Las islas McDonald están unos 43 kilómetros más al oeste y ambas forman un territorio externo de Australia desde 1947. Heard es una isla montañosa en la que destaca un volcán de 2.745 metros de altura que la convierten en la montaña más alta de Australia. Su nombre es Mawson. Mientras, su vecina McDonald es más pequeña y llena de rocas. Ambas suman un total de 412 kilómetros cuadrados de superficie.

Su territorio está rodeado por el Índico y ante la ausencia de habitantes solo tiene poca vegetación, aves matinas, insectos, pingüinos y focas. Sin embargo, desde este miércoles todos los productos que exporten -no se sabe muy bien quién- a Estados Unidos desde las islas estarán sometidos a un arancel del 10%. Curiosamente, el arancel impuesto por Donald Trump es el mismo que se aplica a las importaciones australianas, pero haber incluido a las Islas Heard y McDonald ha sorprendido a todo el mundo.

El lugar más cercano, a 450 kilómetros

El territorio más cercano a estas islas es las Islas Kerguelen, pertenecientes a Francia y que se encuentra a unos 450 kilómetros al noroeste. El trayecto en barco desde el puerto de Fremantle, cercano a Perth, en Australia Occidental, suele durar 10 días, dependiendo de las condiciones climáticas, según una publicación del Programa Antártico Australiano. Además de los viajes en barco, las personas y la carga pueden ser trasladadas a tierra mediante helicópteros, botes inflables de goma (IRB) o vehículos anfibios que se lanzan desde un barco más grande.

El clima de las Islas Heard y McDonald es frío y húmedo, propio del entorno subantártico en el que se encuentram, y una gran parte de la isla permanece cubierta de hielo y nieve durante todo el año. Estas islas han sido reconocidas como Patrimonio Natural de la Humanidad y se visitan principalmente con fines científicos.