Hamilton estrena nuevas sedes en Houston y Singapur Con más de 185 años de experiencia en el sector marítimo y logístico, la empresa con base en Canarias da otro impulso a su expansión

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 23 de agosto 2025, 22:50

Con más de 185 años de experiencia en el sector marítimo y logístico, Hamilton y Cía., con base en Canarias y presencia en puntos estratégicos de la península, da un nuevo impulso a su estrategia de expansión internacional con la apertura de dos nuevas sedes en Singapur y Houston, que entran en funcionamiento en septiembre.

Estas sedes refuerzan el compromiso de la compañía con la cercanía al cliente y la operatividad global, permitiendo ofrecer respuestas ágiles y soluciones a medida en mercados de alto valor estratégico.

«La internacionalización no es una opción, sino una evolución natural de nuestro modelo de servicio. Estas nuevas sedes nos permiten estar más cerca de nuestros clientes, entender mejor sus realidades y anticiparnos a sus necesidades», afirma Fabrice Bonnet, director de la expansión internacional de Hamilton y Cía. y responsable de las nuevas operaciones en Singapur y Houston.

Según informa la compañía, la oficina de Houston está diseñada para facilitar el acceso al mercado de Estados Unidos, Canadá, Alaska y Centroamérica, reforzando la capacidad operativa de la compañía en el continente americano. Por su parte, la sede de Singapur actuará como puente hacia Oceanía y todo el Sudeste Asiático, zonas de gran dinamismo económico y fuerte crecimiento en sectores como energía, offshore y transporte marítimo.

Ambas delegaciones operarán con equipos comerciales especializados y estarán preparadas para brindar apoyo operativo cuando sea necesario, especialmente en sectores clave como el Oil & Gas, adaptándose a las particularidades y necesidades de cada mercado local.

El plan de expansión de Hamilton y Cía. continuará en los próximos meses con la apertura de nuevas oficinas en Río de Janeiro y D ubái, consolidando una red global de sedes comerciales que actuarán también como soporte para operaciones en tierra y mar cuando así se requiera.

Paralelamente, la compañía avanza en su proceso de instalación en Surinam, con previsión de apertura en septiembre, donde ya presta servicios logísticos especializados para el sector Oil & Gas, consolidando su rol como proveedor estratégico en una región con fuerte proyección energética.

Desde su base en Canarias, Hamilton y Cía. continúa consolidándose como un referente en el sector marítimo-portuario, ofreciendo soluciones integrales que abarcan desde logística offshore, asistencia a plataformas y buques, servicios a cruceros, suministro de combustibles y lubricantes, hasta apoyo en operaciones de reparación y mantenimiento periódicos en la industria del Oil &gas.

Como parte de Transcoma Grupo Empresarial, holding con presencia en las principales rutas logísticas internacionales, Hamilton y Cía. aporta al ecosistema del grupo una capacidad operativa especializada en servicios marítimos, conectando continentes con una propuesta basada en la agilidad, conocimiento local y visión global.