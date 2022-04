La atención presencial empezará el 1 de junio y la telefónica el 3 de mayo. Hay que pedir cita días antes. / Arcadio suárez

Hacienda no da margen en esta Renta a las personas en ERTE: tendrán que pagar hasta 3.000 euros en solo dos plazos En la Renta del pasado año y debido a que había casi tres millones de trabajadores afectados aprobó una orden que permitía fraccionar el pago por las retenciones no hechas por el SEPE hasta en seis ocasiones. Este año, no.