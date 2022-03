Hacienda da el 'sí' a 78 días más para gastar la RIC 48 horas antes del plazo

La Agencia Tributaria ha dado el visto bueno a la posibilidad de ampliar el plazo para materializar la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) del año 2017 en 78 días, correspondientes a la duración del estado de alarma. De esta forma, en lugar de terminar el plazo para invertir el dinero el 31 de diciembre de 2021 éste se ha alargado hasta el 19 de marzo de 2022 incluido, es decir, hasta mañana.

La buena noticia de esa ampliación queda totalmente diluida porque fue ayer, solo dos días antes de expirar el plazo, cuando la Agencia Tributaria dio a conocer la resolución, lo que supone que la gran mayoría de las empresas y profesionales con RIC dotada en 2017 no han podido aprovechar los 78 días ganados para invertirla. En los próximos meses tendrán que devolver a Hacienda todo lo que ahorraron del Impuesto de Sociedades (IS) al incumplir con los tres años que hay de margen para materializar ese dinero desde que se presenta el IS.

El director general de RIC Private Equity -empresa de capital riesgo que financia proyectos turísticos de nueva construcción o de reforma a través de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) de terceros- y experto en este instrumento fiscal, Enrique Guerra, critica la demora con la que ha respondido la AEAT y que ha impedido la materialización de una gran bolsa de RIC.

«Hacienda tenía que llevar pensando en esta posibilidad meses y sin embargo lo ha dado a conocer un día antes de que terminara el plazo para poder materializar ese dinero. Sin seguridad jurídica no habrá recuperación», advierte. Como apunta, habrá empresas que han invertido directamente y pueden justificar la materialización pero otras, como es el caso de RIC Private Equity, que invierte indirectamente mediante la suscripción de acciones no lo ha hecho «porque faltaba la garantía jurídica».

Guerra llegó a elevar una consulta a la Dirección General de Tributos en diciembre del 2021 con esta cuestión con el objetivo de obtener la certidumbre de que era posible materializar la RIC en 78 días más. En enero la subdirectora general de Impuestos sobre las Personas Jurídicas de la Dirección General de Tributos, decidió archivar la consulta de Guerra al entender que RIC Private Equity no ostentaba la condición de obligado tributario, sin más motivación y obviando que la Ley General Tributaria considera igualmente obligado tributario no solo a los sujetos pasivos sino también a aquellos otros sujetos a los que la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones formales. Recientemente ha admitido su tramitación y aún está a la espera de respuesta. «Entendíamos que era posible la prórroga de 78 días puesto que en el decreto del estado de alarma, en la disposición adicional cuarta, se establecía la suspensión de los plazos de caducidad de acciones y derechos, y ahí entra la RIC puesto que la Dirección General de Tributos lo había hecho en otras ocasiones con otros incentivos», explica Guerra, que añade, que así todo decidió elevar la consulta para evitar malos entendidos.

Guerra critica además que Hacienda no diera a conocer la resolución de forma oficial sino a través de la intervención de la delegada especial de la Agencia Tributaria en Canarias, María del Carmen Guillén, en unas jornadas celebradas ayer por la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). «La delegada ha anunciado que han modificado un manual de renta para considerar los 78 días, algo que es fantástico pero el problema es que lo ha dicho dos días antes de poder hacerlo», indica. Para Guerra, hace dos meses que la Agencia Tributaria debería haber dado a conocer el cambio para permitir a los inversores materializar la RIC. «Llega muy tarde y esto causa un grave perjuicio a Canarias porque es dinero que queda sin invertir y que hay que devolver», insiste.

En el caso de RIC Private Equity, tenía una bolsa de la RIC de seis millones de euros que en un 90% no ha podido materializarse. «Servirá para la de 2018 pero no para la de 2017», apunta. Guerra confía en que la ampliación de 78 días se extenderá a los recursos inyectados a la RIC de 2018 y «quizás también» la de 2019. «Habrá que consultarlo de nuevo», apunta.