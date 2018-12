«Hace falta liderazgo en Gran Canaria»

La patronal considera que la legislatura ha sido «útil y fructífera» la legislatura debido a la aprobación del nuevo REF y del Estatuto

El máximo representante de la CCE provincial aseguró que a los empresarios «nos cuesta materializar inversión pública o privada», porque aunque Gran Canaria «tiene fortalezas» también arrastra la «debilidad» de necesitar «un liderazgo positivo que apueste por el diálogo en beneficio del interés general». «Ya está bien de crispación», añadió.

Manrique de Lara consideró que «es más fácil defender el no que sacar inversiones en la isla». Y citó como ejemplos expedientes significativos: «no queremos el puerto de Agaete, no queremos parques temáticos, no queremos más hoteles, no queremos la segunda pista de Gando». A su juicio, la paralización de estas inversiones perjudica a la creación de nuevos puestos de trabajo en Gran Canaria. «¿O es que tal vez no queremos generar empleo con el 20% de paro?», se preguntó el titular de la CCE.

Sin citar directamente a Morales, el presidente de la patronal empresarial apostó por buscar «un mejor clima que genere riqueza y empleo» en la isla, algo que se conseguiría si existiera «un liderazgo transparente y discreto» en Gran Canaria.