Guantes y mascarillas no van al contenedor amarillo y menos se tiran en la vía pública

Desde el Gobierno de Canarias, el viceconsejero de Lucha contra contra el Cambio Climático, Miguel Ángel Pérez, advierte del problema que se está registrando en las islas con el «mal tratamiento» que se está dando a los guantes y mascarillas una vez que se han usado. En las últimas semanas son habituales las imágenes de guantes y mascarillas tiradas en las calles de las ciudades canarias.

«Recomendamos a la población que deposite los guantes en el contenedor que corresponde y no los tire al suelo. Parece una perogrullada pero se están dando casos en que se tiran a la vía pública y los estamos encontrando incluso ya en playas y cerca del mar», señala Pérez, que apunta que el problema es «muy grave».

En este punto, hace un llamamiento a la población canaria para que vuelta a tomar conciencia de la situación y recoja y deposite los guantes en el contenedor que corresponde y que no es el amarillo de los plásticos.

Guantes y mascarillas, que pueden estar infectados por el virus, han de ir al contenedor de desechos aunque estén hechos con material plástico.

«En el amarillo van envases de plástico, latas y briks, los guantes y mascarillas como no son envases no van ahí. Además, como se usan en la protección del virus no van al contenedor porque pueden ser un foco de contagio», explican fuentes de Ecoembes.