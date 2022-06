El Gobierno retrasa sin fecha la entrada del 'tax free' digital y golpea al pequeño y gran comercio Tras más de dos años de batalla, Hacienda había fijado el 30 de junio como fecha definitiva para su estreno pero no estará. El sector confiaba en él para animar las ventas en un momento difícil por la inflación

El Gobierno de Canarias se había comprometido con el sector comercial de Canarias a tener implementado un sistema de 'tax free' digital, ágil y eficiente el 30 de junio de este año.

Tras más de dos años de 'batalla' por parte de los comerciantes de las islas para exigir la puesta en marcha de este sistema que adquirió relevancia tras el 'brexit' (el Reino Unido se convirtió en tercer país y los británicos pueden beneficiarse de la devolución del IGIC) y varios retrasos sobre la fecha fijada, el 30 de junio era la definitiva.

El sector comercial, muy golpeado por la pandemia en los últimos dos años y ahora por la inflación, que recorta ventas, esperaba como agua de mayo al 'tax free'.

El 'tax free', clave desde el 'brexit' por el turismo británico

Los turistas británicos han regresado con fuerza a las islas -lideran las llegadas y la recuperación- y la devolución del IGIC es un aliciente para un mayor consumo y gasto en Canarias, tal y como está sucediendo en el resto de destinos turísticos nacionales y del mundo.

Sin embargo, el sistema de 'tax free' de las islas ni está ni se le espera como dejó claro la directora de la Agencia Tributaria de Canarias, Raquel Peligero, en una reciente reunión con los representantes del pequeño comercio en la cámaras de comercio de Gran Canaria y Tenerife y la CCE.

Como explica Eugenio Sánchez, presidente de la comisión de comercio interior de la Cámara de Comercio de Gran Canaria y también representante de la CCE, Peligero les indicó que la «falta de personal» del organismo impedía «una vez más» la implementación del 'tax free' en Canarias.

En el resto del territorio nacional funciona perfectamente

En el resto del territorio nacional está funcionando a la perfección gracias al sistema de validación digital DIVA de la Agencia Tributaria (AEAT) -considerado el mejor de Europa- y los turistas británicos están haciendo un elevado uso de él.

« El Gobierno de Canarias está haciendo que perdamos competitividad respecto a otros destinos», indica Sánchez, que no entiende la inacción de Hacienda en este tema. «Creemos que no hay voluntad», declara.

En las islas el marco legistativo para el desarrollo del 'tax free' existe, ya que en 2018 el Gobierno de CC aprobó el decreto 111/2018, de 30 de julio, por el que se aprueba la devolución del IGIC por medios digitales. De forma que, si el Gobierno quisiera, podría extrapolar el sistema DIVA de la AEAT a Canarias e implementarlo sobre la marcha, según sostienen los empresarios.

Sin fecha para su entrada en vigor en Canarias

Sin embargo, como explica Sánchez, el Gobierno ha optado por diseñar su propio sistema y ahora no puede hacerlo porque no tiene personal. « Lo peor es que no hay nueva fecha», lamenta.

El secretario general de Asodiscan, Alfredo Medina, la menta la oportunidad que se está perdiendo mientras que el presidente de Fauca, Abbas Moujir, considera que el Gobierno «está dando largas» a los empresarios. «no hay voluntad por su parte», afirma.

La responsable de comercio interior de la Cámara de Gran Canaria, Victoria González, apunta que el 'tax free' es un «tema estratégico» para el sector comercial y un valor que diferencia al destino. «El turista está tirando del comercio, como evidencia los datos, y con el 'tax free' las cifras aumentarían más».

Según indica, el Gobierno de Canarias resta valor a este sistema por la baja fiscalidad de las islas. Sin embargo, divesos estudios apuntan a que el ahorro medio de los turistas sería en Canarias de casi un 10%.

«Lo que se ahorran suele gastarse de nuevo en el destino, en comercio, restauración... y eso lo estamos perdiendo«, apunta Sánchez. En este sentido, Victoria González apunta que »por poco que fuera« es en beneficio de Canarias.