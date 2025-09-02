Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

EL secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, en el foro Ametic. RC

El Gobierno quiere aumentar las exigencias a los operadores móviles ante futuros apagones

Hernando anuncia una consulta pública para mejorar la seguridad de las redes de telecomunicaciones ante grandes catástrofes después de las horas sin cobertura que sufrieron los ciudadanos el 28 de abril

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Santander

Martes, 2 de septiembre 2025, 09:53

El pasado 28 de abril millones de personas en España se quedaron sin luz por el gran apagón, pero también sin cobertura móvil. Este ... problema de conexión fue muy criticado por la poca previsibilidad de los operadores, con baterías que no estaban preparadas para aguantar un corte de suministro eléctrico de tantas horas. Con el objetivo de corregir esta situación en otros episodios futuros, el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, anunció este martes que el Gobierno lanzará una consulta pública para aumentarlos requisitos de seguridad de las redes de los operadores ante catástrofes.

