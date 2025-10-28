Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo El Pleno del Parlamento, en directo: Clavijo responde a las preguntas de la oposición
Jessica de León, consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. Juan Carlos Alonso

El Gobierno estudia que los dueños de apartamentos turísticos puedan alquilarlos por su cuenta al margen de la unidad de explotación

Hasta el momento, la legislación vigente en Canarias impone a los complejos de apartamentos la unidad de explotación

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 28 de octubre 2025, 13:12

Comenta

El Gobierno de Canarias estudia que los complejos turísticos con varias unidades de explotación tengan un único representante ante la administración, para simplificar la gestión y garantizar que todos los propietarios compartan los gastos de explotación, sin impedir que cada uno pueda decidir cómo comercializar su propiedad, ya sea por su cuenta o a través de la explotación general del establecimiento.

Hasta el momento, la legislación vigente en Canarias impone a los complejos de apartamentos la unidad de explotación, un principio controvertido que el Tribunal Supremo ha aceptado en la última semana examinar por la pluralidad de propietarios afectados, para determinar si colisiona o no con la directiva europea de servicios.

La propuesta forma parte de los trabajos de revisión de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias y busca adaptar la normativa a la realidad de muchos establecimientos en los que conviven propietarios que explotan sus apartamentos con fines turísticos y otros que los utilizan como segunda residencia, según han informado este martes a Efe fuentes de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias.

El objetivo, según han apuntado las mismas fuentes, es que cada unidad pueda operar de forma independiente, en conjunto con otras o dentro de la explotación general del establecimiento, pero siempre contribuyendo a los gastos comunes.

El Ejecutivo canario también pretende regular el uso residencial dentro de complejos turísticos y quiere determinar quién puede residir en ellos de forma permanente, tomando como referencia la Ley del Suelo de 2017, que permitía consolidar el uso residencial para quienes estuvieran empadronados antes del 1 de enero de ese año.

La intención es ordenar una situación que actualmente genera conflictos en muchos complejos, donde algunos propietarios no abonan los gastos comunes y las empresas explotadoras imponen costes superiores a los aceptables.

En este contexto, el Gobierno confía en resolver este problema a través del planeamiento municipal y que los ayuntamientos definan el uso del suelo, si es residencial, turístico o mixto y, en función de ello, se aplicará total o parcialmente la ley turística.

El Ejecutivo mantiene como principio básico la especialización del suelo y la prevalencia del uso turístico en los espacios destinados a esa actividad, aunque prevé excepciones concretas en los casos debidamente acreditados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet lanza una advertencia a Canarias por lo que llega a dos de las islas: «Muy fuertes»
  2. 2 Evacuan a un bebé en estado crítico en un vuelo urgente desde Gran Canaria a Tenerife
  3. 3

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  4. 4 Ingresa en prisión la ciudadana que molestaba a los vecinos en Agüimes
  5. 5 Una cadena de borrascas llega a España en cuestión de horas y la Aemet advierte del impacto en Canarias
  6. 6 «¿La clave de nuestro éxito? Tener los precios más bajos de Canarias y esto es un hecho, no un eslogan»
  7. 7 El Puerto de la Luz dota de un nuevo cuartel «moderno y funcional» a la Guardia Civil
  8. 8

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  9. 9 Huelga estudiantil en la Plaza de España por la muerte de la joven Sandra Peña
  10. 10 El Cabildo exige a Las Palmas de Gran Canaria que le devuelva el dinero para el campo de béisbol de La Minilla

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Gobierno estudia que los dueños de apartamentos turísticos puedan alquilarlos por su cuenta al margen de la unidad de explotación

El Gobierno estudia que los dueños de apartamentos turísticos puedan alquilarlos por su cuenta al margen de la unidad de explotación