El Gobierno estudia que los dueños de apartamentos turísticos puedan alquilarlos por su cuenta al margen de la unidad de explotación Hasta el momento, la legislación vigente en Canarias impone a los complejos de apartamentos la unidad de explotación

Las Palmas de Gran Canaria Martes, 28 de octubre 2025

El Gobierno de Canarias estudia que los complejos turísticos con varias unidades de explotación tengan un único representante ante la administración, para simplificar la gestión y garantizar que todos los propietarios compartan los gastos de explotación, sin impedir que cada uno pueda decidir cómo comercializar su propiedad, ya sea por su cuenta o a través de la explotación general del establecimiento.

Hasta el momento, la legislación vigente en Canarias impone a los complejos de apartamentos la unidad de explotación, un principio controvertido que el Tribunal Supremo ha aceptado en la última semana examinar por la pluralidad de propietarios afectados, para determinar si colisiona o no con la directiva europea de servicios.

La propuesta forma parte de los trabajos de revisión de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias y busca adaptar la normativa a la realidad de muchos establecimientos en los que conviven propietarios que explotan sus apartamentos con fines turísticos y otros que los utilizan como segunda residencia, según han informado este martes a Efe fuentes de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias.

El objetivo, según han apuntado las mismas fuentes, es que cada unidad pueda operar de forma independiente, en conjunto con otras o dentro de la explotación general del establecimiento, pero siempre contribuyendo a los gastos comunes.

El Ejecutivo canario también pretende regular el uso residencial dentro de complejos turísticos y quiere determinar quién puede residir en ellos de forma permanente, tomando como referencia la Ley del Suelo de 2017, que permitía consolidar el uso residencial para quienes estuvieran empadronados antes del 1 de enero de ese año.

La intención es ordenar una situación que actualmente genera conflictos en muchos complejos, donde algunos propietarios no abonan los gastos comunes y las empresas explotadoras imponen costes superiores a los aceptables.

En este contexto, el Gobierno confía en resolver este problema a través del planeamiento municipal y que los ayuntamientos definan el uso del suelo, si es residencial, turístico o mixto y, en función de ello, se aplicará total o parcialmente la ley turística.

El Ejecutivo mantiene como principio básico la especialización del suelo y la prevalencia del uso turístico en los espacios destinados a esa actividad, aunque prevé excepciones concretas en los casos debidamente acreditados.