El Gobierno de España amplía el respaldo a medidas para garantizar el suministro eléctrico en Canarias Se reconocen los costes asociados a 137,8 megavatios de potencia gestionable adicional en respuesta a una necesidad identificada en Gran Canaria

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 8 de agosto 2025, 11:05 Comenta Compartir

El Ministerio para la Transición Ecológica ha culminado la tramitación de una nueva orden ministerial que amplía el respaldo económico a las medidas extraordinarias, promovidas por el Gobierno de Canarias, para reforzar la seguridad del suministro eléctrico en el archipiélago.

El texto, de inminente publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), reconoce los costes asociados a 137,8 megavatios (MW) de potencia gestionable adicional en respuesta a una necesidad operativa identificada en la isla de Gran Canaria, lo que supone un incremento de 87 MW respecto a la orden anterior.

Según ha explicado el ministerio en una nota de prensa remitida este viernes, las potencias reconocidas en Tenerife (71,6 MW) y Fuerteventura (32,8 MW) se mantienen sin cambios.

La vicepresidenta tercera y titular de Transición Ecológica, Sara Aagesen, asegura que esta nueva orden ministerial supone «un paso más» en el trabajo del Gobierno central por la seguridad de suministro en Canarias.

Tras el trámite de audiencia pública y la valoración de los informes remitidos por el Gobierno de Canarias y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la orden incorpora una serie de mejoras técnicas que permiten ajustar su contenido a las necesidades identificadas por el Ejecutivo canario.

El procedimiento se ha tramitado en un plazo de apenas tres meses desde que el Gobierno de Canarias solicitó la ampliación, el pasado 5 de mayo. Desde entonces, se han ido recibiendo las valoraciones del Gobierno autonómico, de Red Eléctrica y de la CNMC.

La orden reconoce los costes durante un período de tres años, prorrogable si así lo solicita la comunidad autónoma, siempre que el mantenimiento de las medidas extraordinarias resulte necesario para garantizar el suministro eléctrico en las islas.

Esta actuación complementa a medidas ya anunciadas para el archipiélago, como el programa específico del Plan de Recuperación para lograr islas 100 % renovables o las inversiones en redes en las Islas Verdes, entre otras.