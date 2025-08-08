Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de una central eléctrica canaria. EFE

El Gobierno de España amplía el respaldo a medidas para garantizar el suministro eléctrico en Canarias

Se reconocen los costes asociados a 137,8 megavatios de potencia gestionable adicional en respuesta a una necesidad identificada en Gran Canaria

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 8 de agosto 2025, 11:05

El Ministerio para la Transición Ecológica ha culminado la tramitación de una nueva orden ministerial que amplía el respaldo económico a las medidas extraordinarias, promovidas por el Gobierno de Canarias, para reforzar la seguridad del suministro eléctrico en el archipiélago.

El texto, de inminente publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), reconoce los costes asociados a 137,8 megavatios (MW) de potencia gestionable adicional en respuesta a una necesidad operativa identificada en la isla de Gran Canaria, lo que supone un incremento de 87 MW respecto a la orden anterior.

Según ha explicado el ministerio en una nota de prensa remitida este viernes, las potencias reconocidas en Tenerife (71,6 MW) y Fuerteventura (32,8 MW) se mantienen sin cambios.

La vicepresidenta tercera y titular de Transición Ecológica, Sara Aagesen, asegura que esta nueva orden ministerial supone «un paso más» en el trabajo del Gobierno central por la seguridad de suministro en Canarias.

Tras el trámite de audiencia pública y la valoración de los informes remitidos por el Gobierno de Canarias y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la orden incorpora una serie de mejoras técnicas que permiten ajustar su contenido a las necesidades identificadas por el Ejecutivo canario.

El procedimiento se ha tramitado en un plazo de apenas tres meses desde que el Gobierno de Canarias solicitó la ampliación, el pasado 5 de mayo. Desde entonces, se han ido recibiendo las valoraciones del Gobierno autonómico, de Red Eléctrica y de la CNMC.

La orden reconoce los costes durante un período de tres años, prorrogable si así lo solicita la comunidad autónoma, siempre que el mantenimiento de las medidas extraordinarias resulte necesario para garantizar el suministro eléctrico en las islas.

Esta actuación complementa a medidas ya anunciadas para el archipiélago, como el programa específico del Plan de Recuperación para lograr islas 100 % renovables o las inversiones en redes en las Islas Verdes, entre otras.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un niño de 13 años fallece al sufrir una caída con un patinete en Pájara
  2. 2 Fallece a los 101 años Benjamín González Araña
  3. 3 Las Palmas de Gran Canaria adjudicó contratos a una empresa que para Promoción no tiene «solvencia»
  4. 4 El termómetro supera los 41 grados en Tasarte y Agüimes
  5. 5 Enjambre de 700 terremotos en la zona del Teide sin señales de una erupción inminente
  6. 6 Abandonan ocho perros en la zona del cementerio de Pozo Izquierdo
  7. 7 La videovigilancia de Cruz de La Gallina, un éxito que se empieza a imitar
  8. 8 Acelerón definitivo de la UD Las Palmas para sacar a Sory Kaba de la plantilla: cesión o rescisión
  9. 9 La doble contratación carnavalera de Josué Quevedo aterriza en la Fiscalía Anticorrupción
  10. 10 Sanidad emite «un aviso importante» por el calor en las islas: se ha atendido hasta a un bebé de ocho meses

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Gobierno de España amplía el respaldo a medidas para garantizar el suministro eléctrico en Canarias

El Gobierno de España amplía el respaldo a medidas para garantizar el suministro eléctrico en Canarias