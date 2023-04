El Gobierno se emplea a fondo y hasta el último minuto para evitar el traslado de Ferrovial

La jornada en la que la junta general de accionistas de Ferrovial tiene que pronunciarse sobre el traslado de la sede social de la empresa desde España a los Países Bajos amanecía con las declaraciones del ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, quien tachado esta decisión corporativa de «extraña» y de que va «a contracorriente» a la vista de que España es el país de la Unión Europea que presenta mejores perspectivas económicas. Bolaños también ha esgrimido como argumento el hecho de que España se encuentre en cifras récord de inversión extranjera por, ha añadido, sus «grandes oportunidades económicas y de empleo».

Desde que a principios de marzo el consejo de administración de Ferrovial comunicara su intención de trasladar su sede social de Madrid a Amsterdam para facilitar su inclusión en la Bolsa americana, el Gobierno ha ejercido una importante presión para evitar que se ejecutara, que llegara a término. Ésta ha tomado fuerza sobre todo en la última semana, en vísperas de la decisión última de los accionistas. Este mismo lunes, tres días antes de la celebración de la junta, el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, remitió una carta al consejero del grupo constructor y concesionario, Ignacio Madridejos, en la que argumentaba que no hay razones para su mudanza, dado que, aseguraba, no es necesario el traslado a Ámsterdam para que una empresa española cotice en la Bolsa de Nueva York: en la misiva Economía insistía en que no hay ningún impedimento legal que impida a una sociedad española cotizar en Wall Street. Además, en el caso de que afloraran una vez iniciado el proceso para lograr estar en un parqué estadounidense, el Ejecutivo se compromete a realizar las reformas legales necesarias para hacerlo posible.

El argumento del Gobierno es que no hay razones económicas detrás de la decisión de Ferrovial de cambiarse de sede. Así lo aseguraba también la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, quien además señalaba que, por ello, la compañía puede poner en riesgo las ventajas fiscales del régimen especial de fusiones de que disfruta: si sólo hay motivos tributarios para el traslado y no razones económicas, la Agencia Tributaria puede determinar que no aplican tales beneficios, sino un cargo fiscal.

El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, también se ha mostrado partidario de que el Gobierno evalúe la retirada o reducción de los beneficios fiscales a Ferrovial en caso de que se ejecute el cambio de sede. Así lo ha hecho desde Washington, desde la ciudad en que se celebran las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.

Sin problemas para la doble cotización, según el Gobierno

Este jueves, la titular de Hacienda ha señalado que, lejos de ejercer presión para que la compañía no se traslade a Países Bajos, con la carta remitida a principios de semana lo que pretendía era explicar que el motivo proferido por la empresa para marcharse de España, poder cotizar en Estados Unidos, «no se corresponde con la legalidad vigente». En este sentido, Montero ha defendido que la «obligación» y la «responsabilidad» del Gobierno es dejar claro que no hay ningún problema para que una compañía ubicada en España cotice tanto en el mercado local como en el americano. Lo que ha hecho el Ejecutivo, ha insistido Montero, es transmitir «con total contundencia» que, según Bolsas y Mercados Españoles y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, «no hay absolutamente ningún problema para que se pueda cotizar en Estados Unidos y para que haya doble cotización».

Ferrovial ha respondido al Gobierno en los últimos días: en primer lugar, ha defendido que las razones económicas de su decisión son «sobradas y conocidas»; también, que no hay ventajas ni desventajas fiscales ni para la sociedad ni para los accionistas con esta operación y que hay problemas insalvables para su cotización en Estados Unidos que justifican su cambio de sede societaria.

Asimismo, ha trascendido que la compañía está molesta porque no ha tenido interlocución directa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A este respecto, Montero ha contraatacado: «Me consta que la vicepresidenta primera y yo misma hemos hablado con el señor Del Pino. Lo más importante no es si tiene o no interlocución con el presidente, sino con el Gobierno, y no ha habido ninguna laguna de comunicación con la empresa». La titular de Hacienda ha asegurado que la interlocución del Ejecutivo con la compañía ha sido «permanente», tanto a instancias del primero como de la segunda.

Críticas de Feijóo

El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por su parte, ha criticado al Ejecutivo: «El hecho de que el Gobierno esté legislando en contra de la captación de inversiones y del mantenimiento de inversiones en nuestro país a veces produce efectos y éste es un efecto lamentable», ha lanzado. «Para el Partido Popular es muy mala noticia que Ferrovial pueda tomar una decisión de salir en parte del territorio de origen, que es España, y lo que hemos de conseguir, y yo me comprometo a conseguir, es que los accionistas de esta empresa o de cualquier otra tengan motivos para quedarse en España», ha añadido. «Desde el insulto, desde el menosprecio y desde el señalamiento a las empresas no se soluciona nada», ha agregado, para acto seguido instar al Ejecutivo a que «dialogue» y «se siente» para resolver los problemas. Además, el popular se ha comprometido a cambiar la legislación para que siempre una compañía «tenga razones para quedarse en España».