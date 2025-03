La nueva decisión del presidente de EE UU, Donald Trump, de suspender el permiso de exportar petróleo de Venezuela a Repsol y otras empresas ... ha generado una rápida reacción del Gobierno por defender los intereses de las empresas españolas.

Así se manifestó este lunes el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europa y Cooperación, José Manuel Albares, quien, no obstante, pidió tranquilidad. «El Gobierno va a defender siempre los intereses de Repsol y las empresas españolas. No hay que precipitarse hasta no conocer en detalle qué supone, cómo puede afectar y el margen de diálogo que todavía cabe», declaró en declaraciones en una entrevista en 'La Mirada Crítica' de Telecinco.

En esta misma línea, la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró que el Ejecutivo estará al lado de la energética y de las empresas españolas en la guerra comercial emprendida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Desde el punto de vista del abastecimiento y suministro, Saiz quiso lanzar «un mensaje de tranquilidad» y prudencia a la ciudadanía. En declaraciones a TVE, recalcó que es el momento de que dar una respuesta unida desde la UE «que vaya más allá de esa unión simplemente económica».

La ministra explicó que los ministros de Economía y de Industria, Carlos Cuerpo y Jordi Hereu, están en contacto con los sectores afectados por las decisiones de Donald Trump. Saiz subrayó que «una guerra comercial siempre es mala» y que los ciudadanos siempre acaban viéndose perjudicados pero reivindicó el papel fundamental de España «en este contexto geopolítico tan complicado», remarcando que «los mensajes alarmistas no conducen a nada». En este sentido, insistió en que el Gobierno está «monitorizando la situación» y analizando respuestas «proporcionadas, unidas y justas, pero con absoluto acompañamiento a todo el tejido productivo».

«Es importante la anticipación y también la prudencia, porque no es momento de tomar decisiones drásticas, sino de prudencia y sosiego, pero, por supuesto, también, con la seguridad de que la respuesta ha de ser proporcionada, justa y unida por parte de la Unión Europea», ha apuntado.