La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Energética, Sara Aagesen EFE

El Gobierno aumenta un 62% la inversión en redes con 13.590 millones de euros hasta 2030

El proyecto de real decreto se somete desde hoy a audiencia pública hasta el 6 de octubre

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:08

La nueva planificación de redes eléctricas 2025-2030 en la que trabaja el Gobierno contará con un volumen de inversión total de 13.590 millones ... de euros. Esto supondrá un desembolso de un 62% superior al periodo anterior. España tiene un problema a la hora de querer casar oferta y demanda. No hay redes eléctricas suficientes, tal y como ha puesto de manifesto el mapa de capacidad que han publicado esta semana las eléctricas. Y en este contexto, el Ejecutivo trabaja en un nuevo marco para avanzar en una red más moderna y consolidar la electrificación como «oportunidad país». El objetivo es anticipar el despligue de esas redes eléctricas, impulsar proyectos de descarbonizacion, modernización de la economía y reforzar la competitividad. «Que esa factura competitiva sea un motor de impulso en España», destacó la vicepresidenta tercera y ministra Sara Aagesen en la presentación de la propuesta.

