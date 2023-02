El Gobierno aborda este lunes con el sector el alza de los precios

El Gobierno se reunirá este lunes con los supermercados, la distribución, la industria y el sector primario para analizar la evolución de los precios de la alimentación y el impacto de la rebaja del IVA en determinados productos y acordar nuevas medidas que podrían ser necesarias para paliar esta escalada de la cesta de la compra.

Será el ministro de Agricultura, Luis Planas, el encargado de presidir el pleno del Observatorio, después de convocarlo de urgencia el pasado miércoles tras conocerse que la inflación de los alimentos alcanzó el 15,4% el mes pasado, apenas tres décimas menos que en diciembre.

Sin embargo, desde Unidas Podemos tienen pocas expectativas de cara a que de esta reunión salgan propuestas de calado que supongan un alivio para las familias. Así lo pronosticó este domingo su portavoz, Pablo Echenique, quien considera que esta reunión con «los representantes del capitalismo despiadado» acabará con «palabras vacías» y fotos «sonrientes».

Echenique pidió a su socio de Gobierno que «ya está bien» de pedir por favor al sector de la alimentación «que se forren un poco menos». «Eso ya no funciona, por lo tanto hay que tomar medidas. Nosotros hemos propuesto un tope a los precios máximos, el PSOE nos ha dicho que no, y entonces hemos hecho una segunda propuesta, que es bonificar un 14% la cesta básica de alimentos para devolver el promedio de los precios a lo que costaba la comida a principios de la guerra de Ucrania«, denunició. Y prosiguió: »Esta bonificación es perfectamente viable, ya lo hicimos con la gasolina y el gasoil. No es momento de que al Gobierno le tiemblen piernas, es momento de tomar decisiones». El Ejecutivo, sin embargo, ya ha descartado llevar adelante esa bonificación.

Sobre la mesa en la reunión, además de la evolución del precio de los alimentos, las organizaciones agrarias y algún sector más demandará a Planas que se incluya en la lista de productos con bajada del IVA a la carne y el pescado, algo que el ministro también ha descartado por el momento, alegando que las medidas adoptadas por el Gobierno son suficientes.