Global recuerda la prioridad de garantizar la protección de la salud del pasaje y de la plantilla

La compañía de transporte GLOBAL ha puesto en marcha en el servicio de transporte interurbano de pasajeros en Gran Canaria, las medidas dictadas por las autoridades en aplicación del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, debido a la emergencia sanitaria causada por el Coronavirus. Para su mejor cumplimiento ha editado además vídeos explicativos que resumen estas medidas y que ayuden a los pasajeros y pasajeras a sentirse más seguros durante sus trayectos. Entre estas medidas destaca, por ejemplo, la prohibición del pago en efectivo (por el riesgo de contagio que supone el manejo de moneda) por lo que sólo se autoriza el pago con tarjeta de transporte. Los títulos de viaje que se podrán emitir serán exclusivamente los siguientes: BONO RESIDENTE / TARJETA WAWA JOVEN / BONO ORO. Estos títulos verán limitada su emisión, exigiéndose a la persona solicitante que obligatoriamente aporte justificación del empleador para acreditar su condición de persona trabajadora, así como la obligatoriedad de desempeñar su actividad de manera presencial. Además, se anula la venta y recarga de productos Origen-Destino tipo A/B por tratarse de títulos de viaje no trazables y que, consecuentemente, en esta modalidad de pago, no permiten la trazabilidad de la persona que es fundamental para poder establecer los controles sanitarios que correspondan. Para el pasaje que aún no dispongan de la TARJETA SIN CONTACTO tendrán que hacer su solicitud, observando los requisitos exigidos y mientras se gestiona su emisión, podrán acceder gratuitamente a la guagua mostrando el justificante de la tramitación de la solicitud, que tendrá una validez de 7 días naturales. Transcurridos los 7 días desde la solicitud, quedará sin efectos y no será válida para poder viajar en guagua. Se recuerda que es posible realizar la solicitud de manera telemática accediendo a la siguiente dirección: https://carnets.gexco.es/. Mantener la distancia social Para poder cumplir las restricciones de distancia social, el pasaje no deberá superar el 33% de la capacidad de las guaguas. El acceso a las guaguas se debe efectuar por la puerta trasera. Los viajeros y viajeras deberán respetar la distancia de un metro entre ellos. Para garantizar la seguridad de distancia con el chófer se prohíbe usar los cuatro asientos delanteros Reducción de servicios Por otra parte, las medidas adoptadas por los órganos competentes reducen a un 50% todos los servicios públicos de transporte ofertados, en todas sus modalidades. En el caso de GLOBAL, esta reducción implica aplicar todos los días de la semana los mismos servicios que se contemplan para un festivo, con el hándicap de no poder prestar transporte regular en aquellas líneas que no cuenten con servicio los días festivos. Para más información y excepciones, GLOBAL invita a consultar los nuevos horarios en la página web www.guaguasglobal.com así como sus perfiles en las redes sociales. Ante este cúmulo de circunstancias, GLOBAL entiende las dificultades y los posibles perjuicios que puedan estar sufriendo algunos de los pasajeros y pasajeras del servicio, y desea que cuanto antes se puedan dar soluciones por las Administraciones públicas competentes, que son quienes dictan estas normas de obligado cumplimiento para la empresa, y cuyo objetivo es garantizar un servicio en las mejores condiciones posibles de seguridad y salud, tanto para los viajeros y viajeras como para nuestros trabajadores y trabajadoras.