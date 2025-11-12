Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo La borrasca Claudia llega a Canarias, última hora en directo

Las gasolineras más económicas de Santa Cruz de Tenerife este miércoles: precios de gasolina y diésel

Santa Cruz de Tenerife

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:14

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio OcÉano Taco, ofrece este combustible a 1,100€ por litro en Calle Santa Amelia, 20, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna.

Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio OcÉano Taco en San Cristóbal de La Laguna, Calle Santa Amelia, 20 donde está disponible a 0,975€ por litro.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, miércoles, 12 de noviembre de 2025, está en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, puedes encontrarla a 0,975€ por litro en la estación de servicio OcÉano Taco, ubicada en Calle Santa Amelia, 20.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 0,989€ por litro en Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  2. 2

    0,985 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  3. 3

    0,989 € Disa Tres De Mayo (Calle Ortega Y Gasset, 1, Santa Cruz de Tenerife)

  4. 4

    0,989 € Disa El Sobradillo (Carretera Los Majuelos - Sobradillo Km. S/n, Santa Cruz de Tenerife)

  5. 5

    0,989 € Disa Vistabella (Calle Milagrosa (la) La Cuesta, 2, San Cristóbal de La Laguna)

Gasolina 98

  1. 1

    1,100 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  2. 2

    1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)

  3. 3

    1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife)

  4. 4

    1,110 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  5. 5

    1,129 € Disa Las Caletillas (Avenida Avda. Maritima, 198, Candelaria)

Gasoil

  1. 1

    0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  2. 2

    0,985 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  3. 3

    0,989 € Disa Tres De Mayo (Calle Ortega Y Gasset, 1, Santa Cruz de Tenerife)

  4. 4

    0,989 € Disa El Sobradillo (Carretera Los Majuelos - Sobradillo Km. S/n, Santa Cruz de Tenerife)

  5. 5

    0,989 € Disa Vistabella (Calle Milagrosa (la) La Cuesta, 2, San Cristóbal de La Laguna)

Gasoil Premium

  1. 1

    0,989 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)

  2. 2

    0,999 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)

  3. 3

    1,029 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

  4. 4

    1,109 € Disa El Mayorazgo (Calle Jesus Hernandez Guzman, 12, Santa Cruz de Tenerife)

  5. 5

    1,129 € Disa Las Caletillas (Avenida Avda. Maritima, 198, Candelaria)

