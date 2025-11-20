Las gasolineras más económicas de Las Palmas este jueves: precios de gasolina y diésel

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,065€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Canary Oil en Agüimes, Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8 donde está disponible a 0,969€ por litro.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, jueves, 20 de noviembre de 2025, está en el municipio de Agüimes, puedes encontrarla a 0,959€ por litro en la estación de servicio Plenergy, ubicada en Calle Ansite, 33.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio Disa Costa Calma, ofrece este combustible a 1,109€ por litro en Gral. Jandia Km 64,5, en el municipio de Pájara.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95 1 0,959 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes) 2 0,959 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes) 3 0,959 € Petroprix (Avenida Del Sureste, 1, Agüimes) 4 0,959 € Petroprix (Calle Los Algarrobos, 17, Agüimes) 5 0,959 € Plenergy (Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n, Agüimes)

Gasolina 98 1 1,109 € Disa Costa Calma (Gral. Jandia Km 64,5, Pájara) 2 1,129 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde) 3 1,149 € Disa Puerto Del Carmen (Calle Juan Carlos I, 23, Tías) 4 1,149 € Disa Puerto De La Luz (Avenida De Las Petroliferas, S/n, Las Palmas de Gran Canaria) 5 1,159 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio)

Gasoil 1 0,969 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes) 2 0,969 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes) 3 0,969 € Petroprix (Avenida Del Sureste, 1, Agüimes) 4 0,969 € Petroprix (Calle Los Algarrobos, 17, Agüimes) 5 0,969 € Plenergy (Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n, Agüimes)

Gasoil Premium 1 1,065 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario) 2 1,119 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde) 3 1,119 € Disa Costa Calma (Gral. Jandia Km 64,5, Pájara) 4 1,129 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio) 5 1,145 € Disa El Charco (Calle Alfonso Xiii, 65, Puerto del Rosario)