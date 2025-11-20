Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 20 de noviembre de 2025

Las gasolineras más económicas de Las Palmas este jueves: precios de gasolina y diésel

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:10

Comenta

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,065€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Canary Oil en Agüimes, Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8 donde está disponible a 0,969€ por litro.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, jueves, 20 de noviembre de 2025, está en el municipio de Agüimes, puedes encontrarla a 0,959€ por litro en la estación de servicio Plenergy, ubicada en Calle Ansite, 33.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio Disa Costa Calma, ofrece este combustible a 1,109€ por litro en Gral. Jandia Km 64,5, en el municipio de Pájara.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,959 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)

  2. 2

    0,959 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)

  3. 3

    0,959 € Petroprix (Avenida Del Sureste, 1, Agüimes)

  4. 4

    0,959 € Petroprix (Calle Los Algarrobos, 17, Agüimes)

  5. 5

    0,959 € Plenergy (Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n, Agüimes)

Gasolina 98

  1. 1

    1,109 € Disa Costa Calma (Gral. Jandia Km 64,5, Pájara)

  2. 2

    1,129 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde)

  3. 3

    1,149 € Disa Puerto Del Carmen (Calle Juan Carlos I, 23, Tías)

  4. 4

    1,149 € Disa Puerto De La Luz (Avenida De Las Petroliferas, S/n, Las Palmas de Gran Canaria)

  5. 5

    1,159 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio)

Gasoil

  1. 1

    0,969 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)

  2. 2

    0,969 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)

  3. 3

    0,969 € Petroprix (Avenida Del Sureste, 1, Agüimes)

  4. 4

    0,969 € Petroprix (Calle Los Algarrobos, 17, Agüimes)

  5. 5

    0,969 € Plenergy (Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n, Agüimes)

Gasoil Premium

  1. 1

    1,065 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario)

  2. 2

    1,119 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde)

  3. 3

    1,119 € Disa Costa Calma (Gral. Jandia Km 64,5, Pájara)

  4. 4

    1,129 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio)

  5. 5

    1,145 € Disa El Charco (Calle Alfonso Xiii, 65, Puerto del Rosario)

Buscador por municipios

Publicidad

Top 50
  1. 1 Onalia Bueno llama a la insurrección: pide a los propietarios de viviendas vacacionales que no hagan caso a Turismo
  2. 2 Aparece el cuerpo sin vida de un hombre en la costa de Gáldar, Gran Canaria
  3. 3 Absuelven a Suso Olivares al no quedar acreditado que las relaciones sexuales fueran sin consentimiento
  4. 4 El aire ártico roza Canarias y la Aemet ya avisa de termómetros en bajada y nuevas lluvias
  5. 5 El bronco pleno de la basura: una emergencia sanitaria entre acusaciones de machistas, ausentes, ineptos y tránsfugas
  6. 6 La complicada sucesión de Inmaculada Medina tras el caso Valka: un puzle de 24 millones de euros y un carnaval que aprieta
  7. 7 El TSJC lo ratifica: San Mateo tendrá que echar el cierre al aparcamiento de Hoya Viciosa
  8. 8 La última guerra del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en torno a la suspensión cautelar de la fiesta
  9. 9 Muere el abogado Andrés Fermoso Labra
  10. 10 Caso Valka: Inmaculada Medina, citada a declarar en el juzgado el 19 de diciembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Las gasolineras más económicas de Las Palmas este jueves: precios de gasolina y diésel

Las gasolineras más económicas de Las Palmas este jueves: precios de gasolina y diésel