Las gasolineras más baratas este sábado en Santa Cruz de Tenerife

Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 22 de noviembre de 2025

Santa Cruz de Tenerife

Sábado, 22 de noviembre 2025, 07:14

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio Tgas-tu TrÉbol, ofrece este combustible a 1,100€ por litro en Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, en el municipio de Adeje.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, sábado, 22 de noviembre de 2025, está en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, puedes encontrarla a 0,985€ por litro en la estación de servicio OcÉano Taco, ubicada en Calle Santa Amelia, 20.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano Taco ofrece este combustible a 1,099€ por litro en Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna.

Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio OcÉano Taco en San Cristóbal de La Laguna, Calle Santa Amelia, 20 donde está disponible a 0,985€ por litro.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,985 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  2. 2

    0,985 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  3. 3

    0,989 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)

  4. 4

    0,989 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

  5. 5

    0,989 € Plenergy (Calle Camino La Molineta PolÍgono El CarretÓn, S/n, Arafo)

Gasolina 98

  1. 1

    1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)

  2. 2

    1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife)

  3. 3

    1,110 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  4. 4

    1,110 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  5. 5

    1,119 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

Gasoil

  1. 1

    0,985 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  2. 2

    0,985 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  3. 3

    0,989 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

  4. 4

    0,989 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)

  5. 5

    0,989 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)

Gasoil Premium

  1. 1

    1,099 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  2. 2

    1,129 € Disa Las Chumberas (Pol. Ind. Los Majuelos Km Centro Comercial M, San Cristóbal de La Laguna)

  3. 3

    1,152 € OcÉano Los Realejos (Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos)

  4. 4

    1,159 € Shell Los Realejos (Carretera Cra.gral.la Zamora 22 Km. 3,100, Los Realejos)

  5. 5

    1,169 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)

