Las gasolineras más baratas este miércoles en Las Palmas

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:10

Comenta

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio OcÉano, ofrece este combustible a 1,149€ por litro en Calle Alegria, 2, en el municipio de Telde.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, miércoles, 3 de diciembre de 2025, está en el municipio de Agüimes, puedes encontrarla a 0,959€ por litro en la estación de servicio Plenergy, ubicada en Calle Ansite, 33.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,065€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Canary Oil en Agüimes, Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8 donde está disponible a 0,969€ por litro.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,959 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)

  2. 2

    0,959 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)

  3. 3

    0,959 € Plenergy (Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n, Agüimes)

  4. 4

    0,959 € Petroprix (Calle Hiedra, 11, Agüimes)

  5. 5

    0,959 € Petroprix (Calle Adelfas, 187, Agüimes)

Gasolina 98

  1. 1

    1,149 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde)

  2. 2

    1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria)

  3. 3

    1,179 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

  4. 4

    1,180 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)

  5. 5

    1,180 € Canary Oil, S.l. (Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28, Gáldar)

Gasoil

  1. 1

    0,969 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)

  2. 2

    0,969 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)

  3. 3

    0,969 € Plenergy (Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n, Agüimes)

  4. 4

    0,969 € Petroprix (Calle Hiedra, 11, Agüimes)

  5. 5

    0,969 € Petroprix (Calle Adelfas, 187, Agüimes)

Gasoil Premium

  1. 1

    1,065 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario)

  2. 2

    1,119 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde)

  3. 3

    1,149 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

  4. 4

    1,150 € Santana Dominguez (Avenida Paseo La Libertad S/n, S/n, Tuineje)

  5. 5

    1,159 € Moeve Hoya Parrado (Carretera Gc 800 Km. S/n, Las Palmas de Gran Canaria)

