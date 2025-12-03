Las gasolineras más baratas este miércoles en Las Palmas

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio OcÉano, ofrece este combustible a 1,149€ por litro en Calle Alegria, 2, en el municipio de Telde.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, miércoles, 3 de diciembre de 2025, está en el municipio de Agüimes, puedes encontrarla a 0,959€ por litro en la estación de servicio Plenergy, ubicada en Calle Ansite, 33.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,065€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Canary Oil en Agüimes, Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8 donde está disponible a 0,969€ por litro.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95 1 0,959 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes) 2 0,959 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes) 3 0,959 € Plenergy (Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n, Agüimes) 4 0,959 € Petroprix (Calle Hiedra, 11, Agüimes) 5 0,959 € Petroprix (Calle Adelfas, 187, Agüimes)

Gasolina 98 1 1,149 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde) 2 1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria) 3 1,179 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana) 4 1,180 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes) 5 1,180 € Canary Oil, S.l. (Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28, Gáldar)

Gasoil 1 0,969 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes) 2 0,969 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes) 3 0,969 € Plenergy (Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n, Agüimes) 4 0,969 € Petroprix (Calle Hiedra, 11, Agüimes) 5 0,969 € Petroprix (Calle Adelfas, 187, Agüimes)

Gasoil Premium 1 1,065 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario) 2 1,119 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde) 3 1,149 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana) 4 1,150 € Santana Dominguez (Avenida Paseo La Libertad S/n, S/n, Tuineje) 5 1,159 € Moeve Hoya Parrado (Carretera Gc 800 Km. S/n, Las Palmas de Gran Canaria)