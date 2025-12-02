Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 2 de diciembre de 2025

Las gasolineras más baratas este martes en Las Palmas

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:10

Comenta

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 1,065€ por litro en Calle Alegria, 2, Telde.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, martes, 2 de diciembre de 2025, está en el municipio de Agüimes, puedes encontrarla a 0,959€ por litro en la estación de servicio Plenergy, ubicada en Calle Ansite, 33.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio OcÉano, ofrece este combustible a 1,075€ por litro en Calle Alegria, 2, en el municipio de Telde.

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Canary Oil en Agüimes, Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8 donde está disponible a 0,969€ por litro.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,959 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)

  2. 2

    0,959 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)

  3. 3

    0,959 € Petroprix (Calle Adelfas, 187, Agüimes)

  4. 4

    0,959 € Petroprix (Avenida Del Sureste, 1, Agüimes)

  5. 5

    0,959 € Petroprix (Calle Hiedra, 11, Agüimes)

Gasolina 98

  1. 1

    1,075 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde)

  2. 2

    1,159 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio)

  3. 3

    1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria)

  4. 4

    1,179 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

  5. 5

    1,180 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)

Gasoil

  1. 1

    0,969 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)

  2. 2

    0,969 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)

  3. 3

    0,969 € Petroprix (Calle Adelfas, 187, Agüimes)

  4. 4

    0,969 € Petroprix (Avenida Del Sureste, 1, Agüimes)

  5. 5

    0,969 € Petroprix (Calle Hiedra, 11, Agüimes)

Gasoil Premium

  1. 1

    1,065 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde)

  2. 2

    1,065 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario)

  3. 3

    1,129 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio)

  4. 4

    1,149 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

  5. 5

    1,150 € Santana Dominguez (Avenida Paseo La Libertad S/n, S/n, Tuineje)

Buscador por municipios

Publicidad

Top 50
  1. 1 El caos del Mirador del Atlante: maltrato al patrimonio, obras ilegales y fiestas prohibidas
  2. 2 Una niña de cuatro años, en estado muy grave tras ahogarse en Lago Taurito
  3. 3 Kenneth V.V. llegó a violar y grabar en secreto a varias de sus víctimas menores
  4. 4 Cortes de calles y cambios de sentido. Así será el dispositivo de tráfico de Las Palmas de Gran Canaria en Navidad
  5. 5 Operación Hattori Hanzo: condenan al único narco que no reconoció los hechos
  6. 6 Kenneth V.V., el presunto pederasta acusado de abusar de 61 menores: «Era un lobo con piel de cordero»
  7. 7

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  8. 8 En América ya dan por hecho el fichaje de Benedetti por la UD a partir de enero
  9. 9 Juan Torres es designado director insular de la obra del nuevo Estadio de Gran Canaria
  10. 10 La Aemet da la bienvenida al invierno meteorológico y anuncia lluvias en Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Las gasolineras más baratas este martes en Las Palmas

Las gasolineras más baratas este martes en Las Palmas