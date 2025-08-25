Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 25 de agosto de 2025

Las gasolineras más baratas este lunes en Santa Cruz de Tenerife

CANARIAS7

CANARIAS7

Santa Cruz de Tenerife

Lunes, 25 de agosto 2025, 07:14

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio Eess OcÉano La Azadilla, ofrece este combustible a 1,096€ por litro en Carretera Los Realejos-icod El Alto Km. 10, en el municipio de Los Realejos.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Cepsa ofrece este combustible a 1,125€ por litro en Avenida Angel Romero, 17, Santa Cruz de Tenerife.

Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio OcÉano en San Miguel de Abona, Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n donde está disponible a 0,914€ por litro.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, lunes, 25 de agosto de 2025, está en el municipio de San Miguel de Abona, puedes encontrarla a 0,915€ por litro en la estación de servicio OcÉano, ubicada en Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,915 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)

  2. 2

    0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  3. 3

    0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  4. 4

    0,978 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

  5. 5

    0,980 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)

Gasolina 98

  1. 1

    1,096 € Eess OcÉano La Azadilla (Carretera Los Realejos-icod El Alto Km. 10, Los Realejos)

  2. 2

    1,100 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  3. 3

    1,100 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  4. 4

    1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)

  5. 5

    1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife)

Gasoil

  1. 1

    0,914 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)

  2. 2

    0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  3. 3

    0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  4. 4

    0,978 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

  5. 5

    0,989 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)

Gasoil Premium

  1. 1

    1,125 € Cepsa (Avenida Angel Romero, 17, Santa Cruz de Tenerife)

  2. 2

    1,125 € Moeve (Autopista Tf-21 Km. 3,5, Santa Cruz de Tenerife)

  3. 3

    1,125 € Cepsa (Carretera Rosario (del) Km. 186, Santa Cruz de Tenerife)

  4. 4

    1,129 € Repsol (Autovia Tf-1 Km. 36,5, Fasnia)

  5. 5

    1,129 € Repsol (Autovia Tf-1 Km. 36,5, El Paso)

Buscador por municipios

