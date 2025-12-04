Las gasolineras más baratas este jueves en Santa Cruz de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife
Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:14
La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio Tgas-tu TrÉbol, ofrece este combustible a 1,100€ por litro en Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, en el municipio de Adeje.
La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, jueves, 4 de diciembre de 2025, está en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, puedes encontrarla a 0,985€ por litro en la estación de servicio OcÉano Taco, ubicada en Calle Santa Amelia, 20.
Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 0,989€ por litro en Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar.
Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio OcÉano Taco en San Cristóbal de La Laguna, Calle Santa Amelia, 20 donde está disponible a 0,985€ por litro.
Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.
Gasolina 95
1
0,985 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)
2
0,985 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)
3
0,989 € Plenergy (Calle Camino La Molineta PolÍgono El CarretÓn, S/n, Arafo)
4
0,999 € H2exagon Arafo (Poligono Poligono Industrial El Carreton, Parcela 1.6, S/n, Arafo)
5
0,999 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)
Gasolina 98
1
1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)
2
1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife)
3
1,110 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)
4
1,110 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)
5
1,159 € OcÉano Los Realejos (Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos)
Gasoil
1
0,985 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)
2
0,985 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)
3
0,989 € Plenergy (Calle Camino La Molineta PolÍgono El CarretÓn, S/n, Arafo)
4
0,999 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)
5
0,999 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife)
Gasoil Premium
1
0,989 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)
2
1,009 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)
3
1,029 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)
4
1,152 € OcÉano Los Realejos (Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos)
5
1,165 € Cepsa (Avenida Angel Romero, 17, Santa Cruz de Tenerife)