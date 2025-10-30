Las gasolineras más baratas este jueves en Las Palmas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 30 de octubre 2025, 07:10

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,086€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Canary Oil, S.l. en Gáldar, Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28 donde está disponible a 0,945€ por litro.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio OcÉano, ofrece este combustible a 1,149€ por litro en Calle Garlopa, 41, en el municipio de Agüimes.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, jueves, 30 de octubre de 2025, está en el municipio de Gáldar, puedes encontrarla a 0,945€ por litro en la estación de servicio Canary Oil, S.l., ubicada en Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95 1 0,945 € H2exagon Norte (Carretera Ctra. Gral. Del Norte Km. 13, Moya) 2 0,945 € Canary Oil, S.l. (Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28, Gáldar) 3 0,945 € Petroprix (Poligono San Isidro, 22, Gáldar) 4 0,955 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria) 5 0,955 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria)

Gasolina 98 1 1,149 € OcÉano (Calle Garlopa, 41, Agüimes) 2 1,159 € Disa Tarahales I (Carretera Los Tarahales Km. S/n, Las Palmas de Gran Canaria) 3 1,159 € Disa Puerto Del Carmen (Calle Juan Carlos I, 23, Tías) 4 1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria) 5 1,179 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio)

Gasoil 1 0,945 € Canary Oil, S.l. (Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28, Gáldar) 2 0,945 € H2exagon Norte (Carretera Ctra. Gral. Del Norte Km. 13, Moya) 3 0,945 € Petroprix (Poligono San Isidro, 22, Gáldar) 4 0,950 € Santana Dominguez (Calle Ayagaures, 3, Las Palmas de Gran Canaria) 5 0,955 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria)

Gasoil Premium 1 1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario) 2 1,105 € Disa El Matorral (Carretera Puerto Rosario - El Castillo Km. 8, Antigua) 3 1,145 € Disa El Charco (Calle Alfonso Xiii, 65, Puerto del Rosario) 4 1,147 € OcÉano (Calle Garlopa, 41, Agüimes) 5 1,149 € Disa Puerto Del Carmen (Calle Juan Carlos I, 23, Tías)