Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de un foro realizado en el salón de actos de CANARIAS7. C7

ForoCANARIAS7 aborda el papel de la mujer en las políticas agrarias y pesqueras europeas

El encuentro tendrá lugar este próximo viernes 10 de octubre a las 9:30 horas en el salón de actos de CANARIAS7

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 7 de octubre 2025, 12:28

Comenta

CANARIAS7 celebrará el próximo viernes, 10 de octubre, a las 9.30 horas, en su salón de actos, un nuevo encuentro del ciclo ForoCANARIAS7 bajo el título 'La mujer en las políticas agrarias y pesqueras europeas'.

El foro, moderado por el director de CANARIAS7, Francisco Suárez, se abrirá con la intervención del consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Alejandro Narvay Quintero, y contará con la participación de Teresa López, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR).

La jornada culminará con una mesa de debate integrada por Neyira Ravelo, agricultora ecológica de la Finca Brígida, Ana Calderín, directora y gestora de la Jaira de Ana, Lydia Domínguez, emprendedora agroalimentaria de Aires del Apartadero, Sheila Rodríguez, gerente del Vivero La Cosma y joven agricultora, Guacimara Cabrera, CEO de Oasis Wildlife Fuerteventura, directora de DromeMilk Camel Bio Farm y de la Fundación Canaria Chekipa y Nieves Quintero, marinera pescadora.

Este foro se presenta como un espacio de diálogo e intercambio de experiencias que pone en valor el papel esencial de las mujeres en la producción de alimentos y el desarrollo rural, fomentar la colaboración entre profesionales del sector y promover soluciones que impulsen un modelo primario más equitativo, innovador y sostenible.

Organizado CANARIAS7, este foro cuenta con el patrocinio de la Unión Europea, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Gobierno de Canarias.

El encuentro se podrá seguir en directo a través de CANARIAS7.es

Publicidad

Top 50
  1. 1 Calor y un manto de tierra: el anuncio de la Aemet para Canarias
  2. 2 Una trabajadora de la joyería Claudia, acusada de robar en su propio trabajo: sustrajo joyas valoradas en 47.000 euros
  3. 3 Un coche se empotra contra la fachada de una peluquería en la calle Pelayo de Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 El Cine Litoral cae al suelo y Las Palmas de Gran Canaria pierde otro recuerdo
  5. 5 Un hombre muere ahogado en la playa de Salinetas, en Telde
  6. 6

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  7. 7 Jesús González, exalcalde de Agaete, se pronuncia: «Desde que conocí la condena actué inmediatamente»
  8. 8 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  9. 9 No al pago de 600.000 euros por los daños del carnaval: el Ayuntamiento pide al juez que no acepte la petición de indemnización
  10. 10 San Bartolomé de Tirajana contempla expropiar el centro comercial Metro

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 ForoCANARIAS7 aborda el papel de la mujer en las políticas agrarias y pesqueras europeas

ForoCANARIAS7 aborda el papel de la mujer en las políticas agrarias y pesqueras europeas