Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una triple colisión colapsa la GC-1 a la altura de Marpequeña, Telde
Imagen del salón de actos de CANARIAS7. C7

Foro CANARIAS7 | 'Intermodalidad en Canarias: retos y oportunidades en el transporte aéreo y marítimo'

El acto tendrá lugar el próximo miércoles 8 de octubre a las 9:30 horas en el salón de actos de CANARIAS7

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 30 de septiembre 2025, 15:39

CANARIAS7 organiza el foro 'Intermodalidad en Canarias: retos y oportunidades en el transporte aéreo y marítimo', que se celebra el próximo miércoles 8 de octubre a las 9:30 horas en el salón de actos de CANARIAS7.

El acto pondrá el foco en uno de los grandes desafíos de la movilidad en el archipiélago: la integración eficaz de los diferentes modos de transporte para garantizar la cohesión territorial, la competitividad económica y la sostenibilidad ambiental.

La presentación correrá a cargo de María Fernández Pérez, directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dará paso a una mesa redonda con la participación de Beatriz Calzada Ojeda, presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas; Pedro Suárez López de Vergara, presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife; José Gilberto Moreno García, director gerente de Puertos Canarios; y Santiago Guerra Medina, coordinador general de Binter. El debate será moderado por el director de CANARIAS7, Francisco Suárez Álamo.

El foro, organizado por MovCanarias y el Gobierno de Canarias, en colaboración con CANARIAS7, cuenta con el patrocinio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, laAutoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Puertos Canarios y Binter.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un cuarto detenido por el asesinato a tiros en Telde
  2. 2 Guaguas pone sus ojos en el Tívoli: quiere comprarlo por 5 millones para instalar las nuevas cocheras
  3. 3 El «nuevo pelotazo turístico» de Fuerteventura se llama Rosa del Lago, de 2.504 camas
  4. 4 La Aemet mantiene la calma en Canarias antes del golpe de los 34 grados
  5. 5 Una joven de 20 años muere atropellada por el tranvía en la capital tinerfeña
  6. 6 El nuevo deslinde de Costas entre Gando y Guayadeque, una «catástrofe» para El Burrero
  7. 7 Fly Play, la aerolínea que cesa sus operaciones y cancela sus vuelos estaba en Canarias
  8. 8 A juicio por presuntamente abusar sexualmente de una menor en Las Palmas de Gran Canaria: «Estoy enamorado de ti»
  9. 9 Los altos cargos del Gobierno de Canarias desvelan el dinero que tienen en el banco y algunos no superan los 1.600 euros
  10. 10 El duelo de una familia de calderones en Gran Canaria: portaban a su cría muerta en la boca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Foro CANARIAS7 | 'Intermodalidad en Canarias: retos y oportunidades en el transporte aéreo y marítimo'

Foro CANARIAS7 | &#039;Intermodalidad en Canarias: retos y oportunidades en el transporte aéreo y marítimo&#039;