Foro CANARIAS7 | 'Intermodalidad en Canarias: retos y oportunidades en el transporte aéreo y marítimo'
El acto tendrá lugar el próximo miércoles 8 de octubre a las 9:30 horas en el salón de actos de CANARIAS7
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 30 de septiembre 2025, 15:39
CANARIAS7 organiza el foro 'Intermodalidad en Canarias: retos y oportunidades en el transporte aéreo y marítimo', que se celebra el próximo miércoles 8 de octubre a las 9:30 horas en el salón de actos de CANARIAS7.
El acto pondrá el foco en uno de los grandes desafíos de la movilidad en el archipiélago: la integración eficaz de los diferentes modos de transporte para garantizar la cohesión territorial, la competitividad económica y la sostenibilidad ambiental.
La presentación correrá a cargo de María Fernández Pérez, directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dará paso a una mesa redonda con la participación de Beatriz Calzada Ojeda, presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas; Pedro Suárez López de Vergara, presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife; José Gilberto Moreno García, director gerente de Puertos Canarios; y Santiago Guerra Medina, coordinador general de Binter. El debate será moderado por el director de CANARIAS7, Francisco Suárez Álamo.
El foro, organizado por MovCanarias y el Gobierno de Canarias, en colaboración con CANARIAS7, cuenta con el patrocinio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, laAutoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Puertos Canarios y Binter.
