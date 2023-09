Los fondos soberanos ponen su foco en España con una inversión récord de 2.900 millones

Tras un año muy complicado con pérdidas millonarias para muchos de ellos, los gestores del dinero de regiones como Arabia Saudí, Singapur o Catar buscan recuperar posiciones en el terreno internacional que, de paso, les permita diversificar unas economías todavía extremadamente dependientes del petróleo.

En este escenario, España está en el punto de mira de estos países, tal y como ha demostrado la reciente operación por la que el grupo saudí STC se ha hecho con un 9,9% del capital de Telefónica. Esta misma semana, Madrid acogió un foro internacional que ha reunido a los principales fondos soberanos del mundo, y en el que ha quedado patente el interés de estos inversores por esos sectores tecnológicos que van más allá de las tradicionales apuestas de real estate o infraestructuras en el país.

Coincidiendo con el encuentro, ICEX-Invest in Spain y el IE Center for the Governance of Change presentaron este jueves su informe anual de fondos soberanos, en el que refleja que estos vehículos movieron en España un récord de 2.900 millones de euros en 2022, con un total de 11 transacciones.

Se trata del volumen más elevado desde 2009, cuando Mubada, el fondo soberano de Abu Dhabi, entonces IPIC, desembarcó en Cepsa. En total, la inversión de los fondos soberanos en el país supera ya los 46.000 millones de euros, con tres actores clave en los últimos meses: el fondo de Singapur GIC, que colabora con Azora para convertir 1.500 millones en real estate de alquiler; Mubadala -que invierte en residencias de tercera edad, en un momento en el que la población por encima de 60 años se va a doblar hasta 2050- y el noruego Norges Bank, con una inversión de 1.200 millones en renovables junto a Iberdrola.

«Captan la necesidad y la atacan», explica Javier Capapé, uno de los autores del informe, insistiendo en que la tecnología se ha convertido en uno de los grandes objetivos de estos inversores.

Pese al difícil entorno, los 98 fondos soberanos que existen actualmente -doblando las cifras de hace una década- han logrado aumentar sus activos bajo gestión a 11,6 billones de dólares a escala global. Hace diez años esa cifra apenas superaba los 5 billones. Solo en el último ejercicio su crecimiento ha sido del 11%, gracias al incremento experimentado sobre todo por los fondos soberanos de Oriente Medio y de China. Y también a que, pese a la dependencia del crudo de muchos de estos inversores, «el 42% de los activos bajo gestión no dependen de los hidrocarburos», según explica Capapé.

Con las cifras sobre la mesa, resulta evidente que el rol de estos fondos puede ser vital para la economía y las empresas de un país. Para hacerse una idea de su relevancia, la cifra de activos bajo gestión podría situar a estos fondos soberanos como la tercera economía mundial, solo por detrás de China y EE UU. Suponen ocho veces el PIB de España y 20 veces la capitalización del Ibex-35, el principal indicador de la Bolsa española.

En este contexto, la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, asegura que «una economía abierta, innovadora y expuesta a la competencia internacional como es la española no puede ser concebida sin una amplia presencia de capital internacional, y así se refleja en el atractivo que muestra España para la inversión». Declaraciones que llegan en un momento en el que el Ejecutivo debe decidir si da su visto bueno a la entrada saudí en Telefónica, una vez reciba la confirmación oficial de la operación.

En todo caso, durante su discurso para clausurar el acto donde se presentó el informe, Méndez insistió en que «observamos un alto interés por las inversiones tecnológicas altamente escalables». Sobre todo en un momento en el que la rentabilidad ya no es el único objetivo de los fondos soberanos. De hecho, y según los datos registrados en el informe -que solo recogen las inversiones directas- por primera vez no ha habido ninguna inversión de fondos soberanos en energía derivada del carbón o hidrocarburos «lo que muestra el giro hacia fuentes alternativas, algo entendible porque muchos tienen una adicción al petróleo y la necesidad evidente de encontrar fuentes de ingresos públicos alternativos», indican los expertos.